台北市山區哪裡玩？ 2025年8個不可不知的花海與活動資訊

台北市因三面環山，不少特色景點，台北市大地工程處今年精心策畫一系列花卉與戶外活動，結合自然景觀與文化特色，共規畫8個花海與活動資訊，讓市民與遊客可全年享受繽紛的花海與多元活動。包括春季指南風景區的櫻花林、台北大縱走活動、植樹節活動、樟樹步道花海，到年底的象山跨年煙火，讓台北成為四季皆美的旅遊勝地。

大地處指出，近年來在指南風景區栽種超過400株櫻花，花期預計為2月下旬至3月上旬，將持續約三周，讓這片山林化為粉色的夢幻仙境。為提升遊憩體驗，大地處特別打造「祈福山徑」，結合宗教文化與自然景觀，串聯起「迎門、洗淨、結緣、療癒、許願、實現、感謝」七部曲，打造兼具心靈療癒與自然美景的登山路線。無論是在櫻花林間漫步，或搭乘貓空纜車俯瞰整片花海，都能感受到春天的美好。

另外，今年大地處規畫在圓山風景區舉辦植樹活動，鼓勵市民參與綠化行動，後續將邀請大家一起為城市增添綠意，一同體驗台北市森森不息的活力。此外，台北大縱走認證活動也已經公開，今年又會推出有趣的內容來邀請各位縱友一起來完成挑戰和認證獎勵。民眾可關注大地處網站與FB粉絲團。

大地處指出，每年3到6月，竹子湖的白色海芋花田總是吸引大量遊客，這裡擁有台灣少數適合海芋生長的自然環境，產量占全台80%以上，最佳賞花期為3至4月，緊接著進入繡球花季，藍紫色的繡球花綻放於梯田與花牆間，形成夢幻的花海景觀，是旅遊與賞花踏青的絕佳選擇。

接近夏季後，內雙溪自然中心於5月舉辦「愛情花季」活動，結合環境保育與花卉欣賞，吸引情侶、家庭共同參與。名額有限，需提前報名。同月份，大地處也在象山規畫舉辦親子活動，歡迎帶小朋友一起同樂。

此外，5月剛好是樟樹步道花海的第一季，目前已經規畫三季不同的花海，分別是夏季(5月)、秋季(9月)與農曆春節(115年2月)，除了每年農曆年節期間固定規畫為魯冰花海。還有樟樹步道、秋季七星山的芒草花海、象山登山步道等。