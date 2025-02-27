小巨蛋試辦實名制 場租優惠

遏止黃牛，北市文化局昨宣布小巨蛋售票今年試辦採實名制，提供場租優惠鼓勵主辦方配合，每日最高可減免28萬3500元場租，但不強制；高雄也鼓勵廠商推動實名制，但尊重廠商決定，不考慮給場租優惠。業界表示，計算成本考量是否配合。

北市文化局統計，至昨天，被查獲黃牛案依文創法開罰有57件，單一案件最高罰金264萬6千元，累計裁罰超過1429萬元；其中今年1至2月已裁罰25件，裁罰金額達1120萬元。

文化局表示，演唱會實名制售票遏止黃牛有明顯成效，為加強鼓勵演唱會主辦單位配合，北市府率先推出台北小巨蛋實名制可獲場租優惠方案，今年度售票、入場採實名制，可減收15%活動日的場地使用費，即日起試辦至今年底。

換算後，文化局表示，單一場次演唱活動日場租最低52萬5千元，最高189萬元；如採實名制，可減免7萬8750元到28萬3500元費用。

「實名制可展現市府決心，但業界會考量成本。」業界人士表示，場租減免僅限活動日，雖然當天場租費用最高，不過場租計算是從設備進場布置就開始，基於成本考量，業者會計算減免的場租對實施實名制是否有利，再做決定。

至於大巨蛋由於屬BOT案，仍需要由遠雄規畫，據了解，市府會和演唱會主辦方溝通研議。

高雄流行文化中心表示，管轄的場館因場租已是優惠價，所以鼓勵熱門演唱會盡量使用實名制售票，暫未考量場租優惠。