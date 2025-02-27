人力不足、來客量少 雙北部分超商大夜班打烊

台灣超商密度極高，24小時不打烊是一大特色，但近年雙北部分連鎖便利超商只營業到深夜，隔天清晨再開，除大夜班人力難尋，來客量則是另一考量。台灣勞工陣線秘書長孫友聯說，夜間工作本是例外，在台灣卻成常態，「什麼都24小時真的好嗎？」

一名店長說，員工人力不足，許多店長常要幫忙卡班，或調度其他門市人力協助。新北府中商圈附近一家連鎖超商半個月前調整營業時間，凌晨1時至清晨6時不營業，店員說，半夜來客量不多，加上附近也有其他超商可選擇，客源分散，才做調整。

「有時一整夜僅10多名顧客上門。」北市一家經營15年的超商陳姓店長說，2年前一度縮減營業時間。但少了大夜班，早班人員加倍忙碌，更難招募工讀生，近期又恢復大夜營運，因缺工，老闆也要幫收銀。

非24小時營業，不單只因大夜班缺工，業者表示，像學校、辦公大樓、廠區等限定商圈內門市，就須依開放時間規定，因夜間零來客，彈性調整營業時間。萊爾富表示，全台1642家門市，約3%至5%深夜11時至清晨7時不營業，這些門市多位在廠區、辦公大樓或學區。

至於缺工，超商業者都已有相關因應措施，包括擴大招募二度就業與樂齡人才、增加智能化設備等。全家超商總公司近年引進AI訂貨輔助系統，並與新北勞工局合作，鎖定中高齡等二度就業者。店鋪正職人員45歲以上已逾500位，最高齡67歲。

7-ELEVEN自2018年起即跨部門整合成立樂齡計畫專案，去年更首推「中高齡行前訓專班」，門市聘用45歲以上中高齡員工已近30%。並協助門市導入省力化工具，像增加智能化設備等。

65歲夏姓婦人剛退休，因超商、餐飲業排班自由，成為優先考慮行業。六旬王姓婦人說，超商工作雖忙，但在可負擔範圍，還能接觸人群、和熟客當朋友。