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板殯優化紛擾 里長被連署罷免

聯合報／ 記者李定宇／新北報導
新北板橋新海里長宋靜庭日前在板殯優化說明會上被質疑非當地人，氣得她拿出身分證自清。本報資料照片
新北板橋新海里長宋靜庭日前在板殯優化說明會上被質疑非當地人，氣得她拿出身分證自清。本報資料照片

新北市板橋殯儀館優化案引發爭端，周邊新海里居民不少人盼板殯遷移，里長宋靜庭主張「能搬最好，不能搬也要有解套方案」說法，被解讀成支持擴建，里民怒而發起罷免連署行動。宋說，她用意是改善環境，不戀棧職位，盼公共議題理性討論，別淪為政治鬥爭。

針對地方有一派聲音要求遷移板殯，新北市民政局表示經聽取說明會及地方里長意見，已研擬調整優化方案量能，將調整地面層樓地板面積、樓層數、禮廳數，並評估規畫地下停車場分散車流。配套方式是研議新建納骨塔納入小型禮廳及冷藏室，方便各地居民就近治喪，這些方案都會充分和地方溝通。

部分里民認為市府調整措施無法解決根本問題，即使分散部分殯葬功能，板殯擴建仍將帶進更多人流與車流，影響居住品質。一名支持罷免宋靜庭的里民說，宋里長態度不夠強硬，未能展現地方要求遷移的心聲，希望選出更符合里民期待的公僕，換掉不能反映民意的里長。

對於地方醞釀罷免，宋靜庭表示，一切平常心面對，若里民認為她的付出不符合期待，願意接受結果，參選里長的初衷是為了服務，而非戀棧里長職位。

殯儀館 罷免 職位

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