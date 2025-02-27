弱勢家庭遲緩兒 北市補助加碼

遲緩兒除日常回診還要參加早療課程，花費沈重，北市社會局提供0到18歲遲緩兒早療補助，今年低收、中低收等弱勢家庭補助調高1千元，最高每月可領6千元。民團認為，有些家庭雖不達弱勢標準，但也須花費心力，建議也滾動調高。

北市每年新增約2、3千遲緩兒通報，社會局早年提供0到6歲早療補助，2022年10月起，6歲至未滿18歲兒少經醫師診斷證明，具發展遲緩或有持續復健療育需求弱勢兒少，也補助訓練費用。

家長何小姐說，孩子去年剛入小學，日常回診外，還有一些才藝、早療課程全都要自費，平均一項療程或一門課程每月約1500元，加上有時額外治療，每月花費動輒破萬很常見，申請補助後每月費用至少減免4到5成。

社會局指出，今年起低收入戶從每月最高5千增加為6千元，中低收、領有緊急生活扶助、罕見疾病或重大傷病兒少從每月最高3千元增加到4千元，盼減輕弱勢負擔。

局長姚淑文表示，方案加碼後預計近萬人受益，確保學童適應過程中獲得幫助與照顧，減輕家長的憂慮，也讓學校生活更加順利。

目前一般家庭有0到6歲遲緩兒，可補助4千，但今年未調高，天使心家族基金會執行長特助謝志耀說，一般家庭照顧遲緩也需花不少精力，甚至父母有一方需辭職照顧，建議也能調整補助。