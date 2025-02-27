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3月起 新北YouBike恢復30分鐘免費

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市達成29區，區區有YouBike站點。記者葉德正／攝影
新北市達成29區，區區有YouBike站點。記者葉德正／攝影

YouBike使用量逐年攀升，新北市府昨宣布，為落實減碳目標，3月1日起恢復前30分鐘免費，預計每天使用量從9萬次提升到11萬次，使用者也樂見其成。交通局並宣布，租賃站進駐貢寮區及烏來原鄉，達成新北29個行政區「區區有YouBike」里程碑。

副市長陳純敬說，為加速邁向2050零碳城市目標，「新北市氣候變遷因應行動自治條例」正在議會審議，推動公共自行車站點布建。

交通局整合烏來原鄉文化與貢寮區觀光資源，響應2025雙北世界壯年運動會，在貢寮區公所、澳底公園、龍門運動公園及烏來老街啟用YouBike租賃站，每站都有20柱左右，達成區區有YouBike，車輛數會視使用情形擴增。

陳純敬說，為鼓勵民眾騎乘，市府將在3月重新啟動YouBike2.0前30分鐘免費，鼓勵在新北市境使用低碳公共運輸通勤、通學、運動、觀光、購物，提升最後一哩路使用量。

交通局簡任技正吳政諺說，YouBike2.0自3月1日起實施前30分鐘免費，將同時取消YouBike雙向轉乘公車、捷運優惠措施，避免資源重覆。

另原同站還車後5分鐘可再續借車輛的時間將延長為10分鐘，以避免使用者久占車輛，影響其他人使用權益；YouBike2.0E電輔車維持前2小時內每30分鐘20元。

交通局長鍾鳴時說，配合啟用山區濱海YouBike站，超前部署投放YouBike2.0E電動輔助自行車970輛，盼提前達成全市2100輛YouBike2.0E目標，其中青春山海線八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮等8行政區共建置127處YouBike站，方便遊客深入北海岸及東北角觀光。

免費措施勢必增加使用數，交通局要求微笑單車公司增加調度人力與車輛，人力從314人增為350人，調度車也從33輛增加到40輛，全力維持場站見車率90％以上。YouBike租賃站將在今年達1500站、2028年拚1800站。

YouBike 減碳 貢寮

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