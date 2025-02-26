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新莊中港大排光雕今晚點燈 300萬盞燈泡點亮4大展區

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席中港大排光雕展點燈儀式。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今出席中港大排光雕展點燈儀式。記者劉懿萱／攝影

新北市水利局舉辦中港大排光雕展今晚點燈，市長侯友宜致詞說，中港大排光雕展是新莊年度盛事，今年已邁入第5年，為迎接3月14日白色情人節到來，市府團隊精心規劃，5米高的光之女神及4米高的紫羅夢境，給民眾如夢似幻的浪漫光境。

新北水利局長宋德仁說，此次光雕展採用逾300萬盞LED燈泡布置，一共規畫四大燈區，分別為夢幻燈區、藝術燈區、希望燈區與幸福燈區，整個河廊充滿著各種絢爛光雕藝術作品，是情侶約會表達愛意的好地方，展演即日起持續至3月23日止，每晚6時至10時點燈。

宋德仁說，今年最大亮點是自信橋5米高的「光之女神」主視覺光雕秀，現場有最幸福的「浪漫列車」供民眾進入車廂打卡拍照，只要輕觸按鈕，火車頭就會冒出夢幻煙霧，還有光之女神的華麗居所裝飾中港河廊；位於中港廣場4米高「紫羅夢境」，以粉紫色光雕柱為入口意象，構築出夢幻絕美的迎賓大道，帶給民眾如夢似幻的浪漫光境。

此外，3月14日白色情人節當晚還有加碼闖關遊戲，只要現場報名並闖關成功，就可以獲得小巧可愛又幸福甜蜜的限量「棒棒糖造型毛巾」專屬紀念品乙份。

中港大排光雕展互動變色地磚只要輕踏就會發亮。圖／新北水利局提供
中港大排光雕展互動變色地磚只要輕踏就會發亮。圖／新北水利局提供
中港大排光雕展今晚點燈。圖／新北水利局提供
中港大排光雕展今晚點燈。圖／新北水利局提供

女神 白色情人節

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