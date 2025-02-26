北市補助身障者駕訓考照 研議放寬至普通駕照

北市勞動力重建運用處今天表示，為提升身心障礙者就業競爭力，將研議擴大補助駕訓課程範圍，從現行補助職業汽車駕駛訓練考照課程費用，擴大至普通汽車駕照訓練費。

台北市政府為鼓勵北市身心障礙者參加國家考試、取得職業汽車駕駛執照及技術士證照，以增加就業機會及技能，勞動力重建運用處訂定「國家考試、職業駕照暨技術士課程計畫」，藉此補助身障者。

國民黨台北市議員詹為元書面質詢指出，北市府針對身心障礙者的補助計畫，僅限於補助職業汽車駕駛訓練考照課程，最高補助費為新台幣1萬4500元。

他說，依市府規定，申請者僅能在補助國家考試課程、職業汽車駕駛訓練考照課程、技術士證照相關課程，擇一申請，計畫的補助彈性有限，難滿足多元需求。

詹為元表示，依就業市場需求，許多職缺未要求應徵者需有職業汽車駕駛資格，但市府補助身心障礙者卻限定要為職業駕駛，且如桃園市、高雄市、台南市等縣市，均提供身障者一般汽車駕照訓練考照補助費，金額從2000元至7000元。

他說，台北市府補助身障者考照計畫限制為職業汽車駕駛資格，政策有調整空間，建議要研議擴大至一般汽車駕駛考照，才能滿足不同類型的就業需求。

北市重建處表示，為提高北市身心障礙者就業競爭力，並增加就業機會及職業技能，從去年4月辦理「國家考試、職業駕照暨技術士課程計畫」，至今有21名身障者受益。

重建處指出，為提升身心障礙者就業競爭力，將評估研議納入已就業且因工作有考照需求的身障者，或經身障者職業重建服務窗口評估適合進職場且開案提供服務，將可申請補助普通汽車駕照訓練費。