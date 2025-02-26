新北「萬金杜鵑」227開展 花花競走響應國際婦女節

時序即將邁入三月春暖花開時節，北海岸金山區與萬里區花卉種植最大宗的杜鵑花花季『萬金杜鵑』即將開展，從2月27日開始，雙展區在萬里及金山區展出。今年萬里展區在瑪鋉運動公園與萬里觀光公園，展場步道在溪畔、山林之間，風景優美又便於行走，民眾228連假不妨到展區走走，欣賞萬金杜鵑繽紛多元樣貌。

萬里區長黃雱勉說，今年萬金杜鵑花展以一起出花為主題，現場除了花卉展出，還有邀請新銳插畫藝術家徐鵬展以童趣滿滿的筆觸，將萬金杜鵑花化身為四隻活潑靈動的花精靈在展場中與大家互動，展現萬金杜鵑的鮮活生命力。此外展期還響應38國際婦女節特辦花花競走活動，即日起開放報名，邀請大家一起來展區，走出熱情活力。

隨著開展在即，萬里瑪鋉溪畔可以見到佈展施工加緊進行中，順著步道的蜿蜒與地形起伏，打造每一步都是花卉的感受，還有在萬里展區中，充滿日式禪意的花卉佈置以及杜鵑博士柳枝芳所種植的特殊杜鵑品種都是展區亮點。

萬里區長黃雱勉指出，由於近來天氣逐漸回暖中，展區杜鵑花卉開花還不多，不過預估在228連假回暖的氣溫下，將會加速杜鵑開花，因此可望在3月逐步進入盛開期。而萬里展區就在瑪鋉溪畔，步道行走輕鬆、風景優美，加以杜鵑花擁簇，為大自然景色再添無限繽紛光彩。