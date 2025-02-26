疫情加上長者老化嚴重 新北瑞芳吉安里共餐外帶佔一半

新北市瑞芳區吉安里的銀髮共餐據點已經成立十多年，只不過前幾年受到疫情影響，加上長者逐漸老邁行動不便，很多人乾脆不到據點，直接每周外帶便當回家吃，里長雖然鼓勵長者多到據點來用餐，但共餐人數內用與打包便當各佔一半，似乎也成了回不去了的模式。

每周三是瑞芳區吉安里的銀髮共餐日，共餐志工都是早早就來準備，也因為現在內用人數銳減，所以也多了一道打包便當的工序，自四年前新冠疫情影響，共餐曾改變型態為全打包便當方式，但現在似乎回不去了，現在再加上里內人口老化，許多長者也不方便出門，因此打包便當也成了另一種共餐形式。

吉安里里長謝永昌說，目前每周共餐準備的份量接近八十人份，不過打包便當的長者就佔一半，現在流感疫情也嚴重起來，加上長者年邁行動不便，因此內用人數越來越少，不過，還是會持續為長者服務，也希望他們有機會可以多走出家門到據點共餐。