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新北3月辦撕小廣告活動 可兌換好禮及抽獎
新北市社區四處可見小廣告，影響市容觀瞻。環保局今天表示，113年共撕除176萬餘張小廣告。如查獲，最高可處6000元罰鍰或電信停話處分。3月起將舉辦撕廣告抽贈獎活動。
新北市環保局今天發布新聞表示，社區巷弄電線桿、街道四處可見違規張貼小廣告，最多的是房地產租售，也有的是修理紗窗、打鑰匙、開鎖等，影響市容。
環保局表示，針對違規張貼或掛設廣告物於公共設施，已列入加重處分，依廢棄物清理法處分張貼人，且都會列管。初犯者的罰鍰，從原本的新台幣1200元提高至2400元、3600元，最高可處6000元。
但許多張貼小廣告者，難以當場抓到，環保局每天動員清潔掃除、稽查取締、監視器科技執法，及加強宣導，但仍常見到污染環境。環保局告訴中央社記者，會針對廣告物的電話號碼，蒐證後依電信法處以6個月至12個月的停話處分。
環保局統計，113年共撕除176萬3000張小廣告，依電信法停話632件。為降低稽查人力辛苦，將動員全民一起撕小廣告。
環保局說，3月1日起，撕除廣告秤重達1公斤，可兌換衛生紙、專用垃圾袋等好禮，及價值1000元禮券的摸彩券。另外，撕滿3公斤還可參加晉級挑戰抽獎，獎品有節能家電、智慧3C產品。
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