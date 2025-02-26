快訊

遭監院彈劾 能源署長游振偉秒遭調職轉任參事

新北木材工廠全面燃燒 數公里外能見火光…傳有員工受困待救

中職／陳傑憲獲1.6億史上最大約 統一獅領隊：他同意合約大方向

聽新聞
0:00 / 0:00

新北3月辦撕小廣告活動 可兌換好禮及抽獎

中央社／ 新北26日電
新北市環保局推出「114年度全民撕小廣告-集撕廣益活動」，可兌換好禮並抽家電。聯合報系記者葉德正／攝影
新北市環保局推出「114年度全民撕小廣告-集撕廣益活動」，可兌換好禮並抽家電。聯合報系記者葉德正／攝影

新北市社區四處可見小廣告，影響市容觀瞻。環保局今天表示，113年共撕除176萬餘張小廣告。如查獲，最高可處6000元罰鍰或電信停話處分。3月起將舉辦撕廣告抽贈獎活動。

新北市環保局今天發布新聞表示，社區巷弄電線桿、街道四處可見違規張貼小廣告，最多的是房地產租售，也有的是修理紗窗、打鑰匙、開鎖等，影響市容。

環保局表示，針對違規張貼或掛設廣告物於公共設施，已列入加重處分，依廢棄物清理法處分張貼人，且都會列管。初犯者的罰鍰，從原本的新台幣1200元提高至2400元、3600元，最高可處6000元。

但許多張貼小廣告者，難以當場抓到，環保局每天動員清潔掃除、稽查取締、監視器科技執法，及加強宣導，但仍常見到污染環境。環保局告訴中央社記者，會針對廣告物的電話號碼，蒐證後依電信法處以6個月至12個月的停話處分。

環保局統計，113年共撕除176萬3000張小廣告，依電信法停話632件。為降低稽查人力辛苦，將動員全民一起撕小廣告。

環保局說，3月1日起，撕除廣告秤重達1公斤，可兌換衛生紙、專用垃圾袋等好禮，及價值1000元禮券的摸彩券。另外，撕滿3公斤還可參加晉級挑戰抽獎，獎品有節能家電、智慧3C產品。

廣告 環保局

延伸閱讀

桃園RCA高汙染解列？ 工傷協會與員工盼徵收蓋工殤文教公園

地方等3年還沒完工…新北經發局：板橋黃石市場估今年第二季開幕

推動庶民經濟 新北黑白切大賽、油飯節、府中派對輪番上場

影／通緝犯遇臨檢關窗逃避現實 新北霹靂警破窗逮人扣毒品

相關新聞

狂賀晉級經典賽正賽 北市各運動中心明起連5天免費入場

中華隊昨天在WBC棒球經典資格賽中擊敗西班牙，順利取得明年進入正賽門票，北市體育局宣布，明起至3月3日至北市11家運動中...

五股工廠火警 環保局示警三區關窗

新北市五股區民義路二段今天傍晚發生工廠火警，新北市環保局表示，經模擬主要可能影響範圍為新北市五股區、八里區、林口區，請鄰...

新莊中港大排光雕今晚點燈 300萬盞燈泡點亮4大展區

新北市水利局舉辦中港大排光雕展今晚點燈，市長侯友宜致詞說，中港大排光雕展是新莊年度盛事，今年已邁入第5年，為迎接3月14...

新北3月辦撕小廣告活動 可兌換好禮及抽獎

新北市社區四處可見小廣告，影響市容觀瞻。環保局今天表示，113年共撕除176萬餘張小廣告。如查獲，最高可處6000元罰鍰...

查水表？回想白色恐怖遭遇 聚傳媒社長畢生難忘

大罷免引起「查水表」的話題，聚傳媒社長吳俊榮說，白色恐佈時期查的其實是戶口。 原本從事金融業的吳俊榮，雖然是「五年級生」，卻從一出生開始，就感受到「白色恐怖」的壓力。當他轉進文創業，進而決定創立聚傳

鶯歌永吉公園炮仗花花海綻放 一片喜氣洋洋

每年春天，新北市鶯歌區的永吉公園都會迎來一片喜氣洋洋的橙紅花海，公園內的炮仗花沿著圍欄和花架綻放，形成一條壯觀的「橙紅花廊」，吸引眾多遊客與攝影愛好者前來捕捉美景。新北市政府綠美化環境景觀處表示目前正

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。