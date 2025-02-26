房東注意！係金ㄟ 新北消防隊宣導住警器非詐騙

為守護居住安全，「新北市火災預防自治條例」於111年7月1日上路，規定出租屋、違章及曾發生火警紀錄之住宅，需強制安裝住宅用火災警報器，不過近期瑞芳消防隊在與房東進行宣導時，卻常被誤認是詐騙，消防隊也表示，隊員都會身著制服，帶證件，請民眾放心，如有疑問都可以撥打消防隊專線確認。

依新北市火災預防自治條例第五條規定，不屬於各類場所消防安全設備設置標準所定應設火警自動警報設備之場所，應設置住宅用火災警報器，未設置者，最高可處管理權人新台幣六千元以上三萬元以下罰鍰。

新北市瑞芳消防分隊隊員林亭汝表示，另依新北市火災預防自治條例第11條規定，規避、妨礙或拒絕消防隊的第9條規定之檢查、複查者，處其行為人或管理權人新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。

龍鎮里里長林文清說，近期也配合市府政策，協助消防分隊向里內的房東進行宣導，目前房東會由市府補助一個免費的住警器，其餘須自費購買安裝，目前大賣場或安全的購物網站都可以買到，也希望房東要安裝起來，讓居住安全更有保障。