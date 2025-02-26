快訊

女兒病逝…年邁老母伴屍6年每天開冷氣 鄰居驚訝：以為是獨居老人

中共無預警射擊演習 賴總統第一時間指示嚴密應處

宏泰貨輪涉毀壞台澎海纜 陸籍船長遭聲押、7船員限制住居

聽新聞
0:00 / 0:00

房東注意！係金ㄟ 新北消防隊宣導住警器非詐騙

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳消防分隊配合市府政策，宣導補助房東安裝一個免費住警器，確保居住安全。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳消防分隊配合市府政策，宣導補助房東安裝一個免費住警器，確保居住安全。 圖／觀天下有線電視提供

為守護居住安全，「新北市火災預防自治條例」於111年7月1日上路，規定出租屋、違章及曾發生火警紀錄之住宅，需強制安裝住宅用火災警報器，不過近期瑞芳消防隊在與房東進行宣導時，卻常被誤認是詐騙，消防隊也表示，隊員都會身著制服，帶證件，請民眾放心，如有疑問都可以撥打消防隊專線確認。

依新北市火災預防自治條例第五條規定，不屬於各類場所消防安全設備設置標準所定應設火警自動警報設備之場所，應設置住宅用火災警報器，未設置者，最高可處管理權人新台幣六千元以上三萬元以下罰鍰。

新北市瑞芳消防分隊隊員林亭汝表示，另依新北市火災預防自治條例第11條規定，規避、妨礙或拒絕消防隊的第9條規定之檢查、複查者，處其行為人或管理權人新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。

龍鎮里里長林文清說，近期也配合市府政策，協助消防分隊向里內的房東進行宣導，目前房東會由市府補助一個免費的住警器，其餘須自費購買安裝，目前大賣場或安全的購物網站都可以買到，也希望房東要安裝起來，讓居住安全更有保障。

消防隊 火災

延伸閱讀

恆春攤位自治條例通過 還給墾丁大街合法身分盼重生

鼓勵騎乘減碳 新北市YouBike3月1日起恢復前30分鐘免費

女遊客疑觀浪受困高雄柴山岩壁 消防隊驚險吊掛救援

桃園火災預防自治條例上路 今起存放9化學物質需申報

相關新聞

新莊中港大排光雕今晚點燈 300萬盞燈泡點亮4大展區

新北市水利局舉辦中港大排光雕展今晚點燈，市長侯友宜致詞說，中港大排光雕展是新莊年度盛事，今年已邁入第5年，為迎接3月14...

五股工廠火警 新北環保局示警三區關窗

新北市五股區民義路二段今天傍晚發生工廠火警，新北市環保局表示，經模擬主要可能影響範圍為新北市五股區、八里區、林口區，請鄰...

超商愛用熟齡員工 小7中高齡員工破3成 全家最老店員67歲

台灣進入高齡化社會，加上少子化問題浮現，各行各業紛紛調整勞動力結構，應對勞動力短缺的挑戰。近期，7-ELEVEN、全家等...

房東注意！係金ㄟ 新北消防隊宣導住警器非詐騙

為守護居住安全，「新北市火災預防自治條例」於111年7月1日上路，規定出租屋、違章及曾發生火警紀錄之住宅，需強制安裝住宅用火災警報器，不過近期瑞芳消防隊在與房東進行宣導時，卻常被誤認是詐騙，消防隊也表示，隊員都會身著制服，帶證件，請民眾放心，如有疑問都可以撥打消防隊專線確認。

疫情加上長者老化嚴重 新北瑞芳吉安里共餐外帶佔一半

新北市瑞芳區吉安里的銀髮共餐據點已經成立十多年，只不過前幾年受到疫情影響，加上長者逐漸老邁行動不便，很多人乾脆不到據點，直接每周外帶便當回家吃，里長雖然鼓勵長者多到據點來用餐，但共餐人數內用與打包便當各佔一半，似乎也成了回不去了的模式。

新北「萬金杜鵑」227開展 花花競走響應國際婦女節

時序即將邁入三月春暖花開時節，北海岸金山區與萬里區花卉種植最大宗的杜鵑花花季『萬金杜鵑』即將開展，從2月27日開始，雙展區在萬里及金山區展出。今年萬里展區在瑪鋉運動公園與萬里觀光公園，展場步道在溪畔、山林之間，風景優美又便於行走，民眾228連假不妨到展區走走，欣賞萬金杜鵑繽紛多元樣貌。此外展期還響應38國際婦女節特辦花花競走活動，即日起開放報名，邀請大家一起來展區，走出熱情活力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。