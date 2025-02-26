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狂賀晉級經典賽正賽 北市各運動中心明起連5天免費入場
中華隊昨天在WBC棒球經典資格賽中擊敗西班牙，順利取得明年進入正賽門票，北市體育局宣布，明起至3月3日至北市11家運動中心（南港運動中心整修中）享體適能、游泳池免費入場，U-Sport市民會員從明至3月1日至合作公民營場館運動，入場集點從5U幣大升級至30U幣，歡迎民眾228連假一同燃燒熱血。
體育局表示，為慶祝中華隊順利闖進明年經典賽正賽，體育局推出加碼歡慶方案，明起至3月3日連續5天，至北市各運動中心享體適能、游泳池免費入場，且各中心還會推出專屬課程報名優惠，另外，針對參加「U-Sport臺北樂運動」市民會員，在2月27日至3月1日期間到合作公民營場館運動，入場集點從5U幣大升級至30U幣，歡迎全民趁連假期間運動賺好康。
局長王泓翔表示，中華隊從去年世界棒球12強賽登頂世界冠軍，再順利從資格賽晉級躋身經典賽列強中，推出加碼優惠感謝中華隊再一次帶來振奮人心精彩表現，更要擴散這股全民瘋國球的熱情，鼓勵市民們把握228連假入場運動燃燒熱血、延續體育賽事的熱潮，迎接今年五月登場的2025雙北世界壯年運動會。
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