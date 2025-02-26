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台北大巨蛋跟進實名制？業界：可遏止黃牛

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
由於大巨蛋屬BOT案，目前仍需要由場館方的遠雄規畫，是否與演唱會等主辦方研議溝通實名制。示意圖。圖／杰威爾音樂提供
由於大巨蛋屬BOT案，目前仍需要由場館方的遠雄規畫，是否與演唱會等主辦方研議溝通實名制。示意圖。圖／杰威爾音樂提供

台北小巨蛋祭出場租85折優惠，邀集演唱會主辦方利用實名制共同遏止黃牛。外界關心大巨蛋是否比照，但受限於非北市場館，只能請遠雄研議。業界人士表示，可見市府打擊黃牛決心，但主辦方應該也會計算，畢竟實名制也會增加人力驗票等成本。

文化局率先在台北市有場館的小巨蛋嘗試，只要今年度舉辦售票活動採用實名制購票及入場者，減收15%活動日的場地使用費，換算最高可減免28萬3500元費用。

至於大巨蛋部分，由於屬BOT案，並非北市府場館，因此仍需要由遠雄規畫，據了解，目前會和演唱會主辦方溝通研議。

業界人士表示，能夠登上大巨蛋、小巨蛋的歌手基本上票價都會秒殺，自然會有黃牛，因此推出實名制確實能夠遏止部分黃牛，不過，增加實名制需要人力檢驗票等，北市府以小巨蛋作為第一步，立意良善也足見其決心。

業界人士說，尤其小巨蛋在篩選檔期，票房收益就是一大考量，所以能在小巨蛋舉辦的歌手、樂團通常都是場場爆滿，會有黃牛出現的問題。

業界人士說，場租減免部分是選在活動日當天，雖然活動日當天場租費用最高，不過場地租賃也要從設備進場時間來算，主辦方應該就會來計算，若增加實名制，成本會不會拉高等。

尤其近年日韓等國藝人來台，都會要求主辦方要以實名制加上抽選方式，如此一來也杜絕大半的黃牛，業界人士認為，實名制確實能起效益，因此這一年試行也相當期待。

但另一個層面則是詐欺，業界人士說，加價賣票，消費者可以先購買後再回頭檢舉，但是遇到買空賣空門票，就又是不同議題。

實名制 小巨蛋 黃牛

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