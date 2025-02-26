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臺北典藏植物園旅人蕉竟會「貯水」

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

藏身在花博公園新生園區的臺北典藏植物園，是全臺唯一單位面積展示種類最多的植物溫室，也是免費室內的玻璃屋綠建築。園區內種有三株樹型高大的旅人蕉，因為葉鞘基部可貯存甚多雨水，能做為旅人緊急飲用的水源，而有「天然貯水器」之稱，而且它的原產地可是遠在非洲馬達加斯加，千萬不要錯過「旅人蕉」特殊的身影。

公園處藍舒凢處長表示，旅人蕉花序十分碩大，會分泌黏液吸引昆蟲授粉。植株直挺，排列成扇形的葉片，充滿熱帶風情葉片緊密如扇面，樹幹可高達10公尺，也是著名的景觀樹木。由於受限於臺北典藏植物園的館內樓高，目前樹高已達屋頂，無法繼續拔高，但是觀賞時仍需抬頭。

公園處圓山所莊勝豪主任表示，「旅人蕉」位於臺北典藏植物園內的亞熱帶植物區。除了其葉鞘基部可貯大量雨水，供旱漠旅人緊急的水源，實際上它的樹液亦甜美可食。

聚傳媒

綠建築 雨水

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