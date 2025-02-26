查水表？回想白色恐怖遭遇 聚傳媒社長畢生難忘

大罷免引起「查水表」的話題，聚傳媒社長吳俊榮說，白色恐佈時期查的其實是戶口。

原本從事金融業的吳俊榮，雖然是「五年級生」，卻從一出生開始，就感受到「白色恐怖」的壓力。當他轉進文創業，進而決定創立聚傳媒，忍不住又勾起「政治很恐怖」的昔日陰影。

吳俊榮說，現在說的「查水表」，他以前真實遭遇的是查戶口，警備總司令部與相關人員一個月都會上門好幾次查戶口，白天來，晚上也來，不知道到底想查什麼。家裡大人沒有多講，他只感受到每次查戶口都有一股不尋常的壓力，當時他還很小，本來以為每一戶都被查，但是很快就發現，「反正就是只查我們家，其他都沒有。」

吳俊榮是高雄人，二伯父很年輕就已經是國立大學的專任副教授，原本一切美好，但是就在吳俊榮出生的前一年，擔任大學教授的二伯父莫名奇妙被捲入了白色恐怖，竟然因為上課的言論而被臺灣警備總司令部羈押，隔年遭到判決入獄。雖然後來減刑，仍然坐了6年牢。事隔44年，促轉會才公告撤銷原先的判決處分。

二伯父捲入白色恐怖，吳俊榮大伯的公務員生涯也受影響，從此再難升遷。

吳俊榮雖然沒跟二伯父住在一起，但是從一出生就體驗白色恐怖的壓力，查戶口只是最公開的遭遇，除此之外，家裡氣氛始終受到影響，讓他留下「政治很恐怖」的印象。吳俊榮說，二伯父非常寡言，不太提這段往事，現在年紀大了，更少說話。

吳俊榮從小品學兼優，從高雄中學畢業後，考上國立大學，報考研究所時跨科系，在當時錄取率不到2%，考取了政治大學等多所商研所，獲得企管碩士學位後，從事金融工作，後來又投入電影等文創產業。吳俊榮說，他決定創辦聚傳媒跨足新聞媒體，就像發行電影一樣，為的是多多呈現有價值的好內容。

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