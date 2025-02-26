快訊

台新投信董座外遇人妻 傳私處照「我們是色色情侶」判賠25萬

郭富城愛妻米蘭遭搶緊急求救！一下飛機「證件＋卡全被搶」

華航也跟進了！3月起國籍航空全面禁止航程使用行動電源

聽新聞
0:00 / 0:00

查水表？回想白色恐怖遭遇 聚傳媒社長畢生難忘

聚傳媒／ 特約記者吳思賢報導
照片為吳俊榮社長提供
照片為吳俊榮社長提供

大罷免引起「查水表」的話題，聚傳媒社長吳俊榮說，白色恐佈時期查的其實是戶口。

原本從事金融業的吳俊榮，雖然是「五年級生」，卻從一出生開始，就感受到「白色恐怖」的壓力。當他轉進文創業，進而決定創立聚傳媒，忍不住又勾起「政治很恐怖」的昔日陰影。

吳俊榮說，現在說的「查水表」，他以前真實遭遇的是查戶口，警備總司令部與相關人員一個月都會上門好幾次查戶口，白天來，晚上也來，不知道到底想查什麼。家裡大人沒有多講，他只感受到每次查戶口都有一股不尋常的壓力，當時他還很小，本來以為每一戶都被查，但是很快就發現，「反正就是只查我們家，其他都沒有。」

吳俊榮是高雄人，二伯父很年輕就已經是國立大學的專任副教授，原本一切美好，但是就在吳俊榮出生的前一年，擔任大學教授的二伯父莫名奇妙被捲入了白色恐怖，竟然因為上課的言論而被臺灣警備總司令部羈押，隔年遭到判決入獄。雖然後來減刑，仍然坐了6年牢。事隔44年，促轉會才公告撤銷原先的判決處分。

二伯父捲入白色恐怖，吳俊榮大伯的公務員生涯也受影響，從此再難升遷。

吳俊榮雖然沒跟二伯父住在一起，但是從一出生就體驗白色恐怖的壓力，查戶口只是最公開的遭遇，除此之外，家裡氣氛始終受到影響，讓他留下「政治很恐怖」的印象。吳俊榮說，二伯父非常寡言，不太提這段往事，現在年紀大了，更少說話。

吳俊榮從小品學兼優，從高雄中學畢業後，考上國立大學，報考研究所時跨科系，在當時錄取率不到2%，考取了政治大學等多所商研所，獲得企管碩士學位後，從事金融工作，後來又投入電影等文創產業。吳俊榮說，他決定創辦聚傳媒跨足新聞媒體，就像發行電影一樣，為的是多多呈現有價值的好內容。

聚傳媒

壓力 文創產業 白色恐怖

延伸閱讀

花蓮議員質疑民政處長授意罷免查水表 明良臻回：本負查核責任

金門辦傷口照護工作坊 提升醫護消防治療品質

金門首次辦傷口衛生治療策略實作坊 提升基層醫療品質

男公館集結偶像金獎團隊盛大開鏡 首度公開耗資千萬時尚華麗實景

相關新聞

狂賀晉級經典賽正賽 北市各運動中心明起連5天免費入場

中華隊昨天在WBC棒球經典資格賽中擊敗西班牙，順利取得明年進入正賽門票，北市體育局宣布，明起至3月3日至北市11家運動中...

新北3月辦撕小廣告活動 可兌換好禮及抽獎

新北市社區四處可見小廣告，影響市容觀瞻。環保局今天表示，113年共撕除176萬餘張小廣告。如查獲，最高可處6000元罰鍰...

查水表？回想白色恐怖遭遇 聚傳媒社長畢生難忘

大罷免引起「查水表」的話題，聚傳媒社長吳俊榮說，白色恐佈時期查的其實是戶口。 原本從事金融業的吳俊榮，雖然是「五年級生」，卻從一出生開始，就感受到「白色恐怖」的壓力。當他轉進文創業，進而決定創立聚傳

鶯歌永吉公園炮仗花花海綻放 一片喜氣洋洋

每年春天，新北市鶯歌區的永吉公園都會迎來一片喜氣洋洋的橙紅花海，公園內的炮仗花沿著圍欄和花架綻放，形成一條壯觀的「橙紅花廊」，吸引眾多遊客與攝影愛好者前來捕捉美景。新北市政府綠美化環境景觀處表示目前正

臺北典藏植物園旅人蕉竟會「貯水」

藏身在花博公園新生園區的臺北典藏植物園，是全臺唯一單位面積展示種類最多的植物溫室，也是免費室內的玻璃屋綠建築。園區內種有三株樹型高大的旅人蕉，因為葉鞘基部可貯存甚多雨水，能做為旅人緊急飲用的水源，而有

台北大巨蛋跟進實名制？業界：可遏止黃牛

台北小巨蛋祭出場租85折優惠，邀集演唱會主辦方利用實名制共同遏止黃牛。外界關心大巨蛋是否比照，但受限於非北市場館，只能請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。