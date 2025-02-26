鶯歌永吉公園炮仗花花海綻放 一片喜氣洋洋

藏身在花博公園新生園區的臺北典藏植物園，是全臺唯一單位面積展示種類最多的植物溫室，也是免費室內的玻璃屋綠建築。園區內種有三株樹型高大的旅人蕉，因為葉鞘基部可貯存甚多雨水，能做為旅人緊急飲用的水源，而有

2025-02-26 16:35