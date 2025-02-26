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鶯歌永吉公園炮仗花花海綻放 一片喜氣洋洋

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

每年春天，新北市鶯歌區的永吉公園都會迎來一片喜氣洋洋的橙紅花海，公園內的炮仗花沿著圍欄和花架綻放，形成一條壯觀的「橙紅花廊」，吸引眾多遊客與攝影愛好者前來捕捉美景。新北市政府綠美化環境景觀處表示目前正值花季最佳觀賞期，預計持續至三月上旬，成為鶯歌春季最具代表性的自然景觀之一。景觀處指出，炮仗花因花形似過年燃放的鞭炮串而得名，象徵喜氣與祝福，每到冬末春初，便會成片盛開。永吉公園的炮仗花沿著彩繪步道圍欄攀爬生長，形成壯觀的垂掛花簾，在陽光下閃耀著溫暖的金橙色，與藍天綠地相互映襯，成為遊客熱門的打卡背景。

除了炮仗花海，永吉公園本身也是當地居民休憩的好去處。園內設有極具特色豌豆造型溜滑梯、繽紛的兒童遊戲區、體健設施、涼亭休憩區，加上籃球場與步道，非常適合親子同遊或晨間運動。

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綠美化 親子

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