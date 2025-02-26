快訊

士林農會「人頭會員」爭議 檢警調搜索約談18被告

愛犬走失被2浪浪收養 飼主目擊淚崩全收編：牠們瘦成皮包骨還讓食物出來

經典賽／台日韓3強暌違17年可能再次同組？中華隊考驗正要開始

聽新聞
0:00 / 0:00

228凱道辦「共生音樂節」 警公布交管圖

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
台灣共生青年協會28日在凱達格蘭大道舉辦第13屆「共生音樂節」，轄區警方公布交通管制圖。記者翁至成／翻攝
台灣共生青年協會28日在凱達格蘭大道舉辦第13屆「共生音樂節」，轄區警方公布交通管制圖。記者翁至成／翻攝

台灣共生青年協會28日將在凱達格蘭大道舉辦第13屆「共生音樂節」，包括台灣廢除死刑推動聯盟、民間司法改革基金會、西藏台灣人權連線等逾30個團體都會到場擺攤，轄區警方公布交通管制路線圖，呼籲用路人配合指揮。

警方指出，凱達格蘭大道於2月27日（周四）0時至2月28日（周五）24時，申准舉辦「二二八紀念活動：共生音樂節」集會活動，自27日晚上9時起，凱達格蘭大道（中山南路至公園路）東、西雙向全線車道，管制車輛通行。

警方表示，將針對集會情況彈性交通管制，並視現場狀況擴大管制範圍，請用路人提前改道，避開遊行路線及管制路段，並留意收聽警察廣播電台路況插播；呼籲駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，並依現場執勤員警指揮行駛、減速慢行。

交通管制 音樂

延伸閱讀

台南古都馬拉松周日登場 交通管制範圍、公車變動出爐

228連假到霧台賞櫻 警方規畫交通管制疏導

228連假料湧車潮 高雄各景點依狀況實施交管

228連假注意國道1號埔鹽系統封閉時間 交管出爐看過來

相關新聞

鼓勵騎乘減碳 新北市YouBike3月1日起恢復前30分鐘免費

YouBike是重要綠色運具，使用量逐年攀升，新北市府今天宣布，為落實減碳目標，3月1日起恢復前30分鐘免費，預計每日使...

每月治療費破萬！北市年增2、3千名遲緩兒 補助加碼最高可領6千

台北市每年約新增2、3千遲緩兒通報，為讓孩子充分獲得醫療幫助發展，社會局提供0-18歲遲緩兒早療補助，為減輕弱勢家庭負擔...

228連假預估各縣市住房率不到6成 只有台北市達64%

228連假將至，據交通部觀光署調查，台北市今年的預估住房率高達64%，不僅為全國最高，更是唯一突破6成的縣市；北市觀傳局...

228凱道辦「共生音樂節」 警公布交管圖

台灣共生青年協會28日將在凱達格蘭大道舉辦第13屆「共生音樂節」，包括台灣廢除死刑推動聯盟、民間司法改革基金會、西藏台灣...

地方等3年還沒完工…新北經發局：板橋黃石市場估今年第二季開幕

新北板橋黃石市場位處精華地帶，市府以BOT模式帶動市場改建，原估去年11月底完工，但工期延宕，尚未完工，新北市經發局表示...

推動庶民經濟 新北黑白切大賽、油飯節、府中派對輪番上場

庶民小吃是很多民眾喜愛的用餐選項，新北市經發局表示，今年將舉辦如「新北黑白切大賽」、「府中派對」、「新北油飯節」等庶民美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。