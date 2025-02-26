228凱道辦「共生音樂節」 警公布交管圖

台灣共生青年協會28日將在凱達格蘭大道舉辦第13屆「共生音樂節」，包括台灣廢除死刑推動聯盟、民間司法改革基金會、西藏台灣人權連線等逾30個團體都會到場擺攤，轄區警方公布交通管制路線圖，呼籲用路人配合指揮。

警方指出，凱達格蘭大道於2月27日（周四）0時至2月28日（周五）24時，申准舉辦「二二八紀念活動：共生音樂節」集會活動，自27日晚上9時起，凱達格蘭大道（中山南路至公園路）東、西雙向全線車道，管制車輛通行。

警方表示，將針對集會情況彈性交通管制，並視現場狀況擴大管制範圍，請用路人提前改道，避開遊行路線及管制路段，並留意收聽警察廣播電台路況插播；呼籲駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛，並依現場執勤員警指揮行駛、減速慢行。