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地方等3年還沒完工…新北經發局：板橋黃石市場估今年第二季開幕

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
板橋黃石市場外觀照。圖／新北市市場處提供
板橋黃石市場外觀照。圖／新北市市場處提供

新北板橋黃石市場位處精華地帶，市府以BOT模式帶動市場改建，原估去年11月底完工，但工期延宕，尚未完工，新北市經發局表示，內部仍在陸續裝潢，黃石市場預計今年第二季開幕。

黃石市場改建工程於2021年12月8日開工，去年8月完成上梁儀式，原去年11月底將完工，但至今尚未完工，目前外觀已經完成裝潢。經發局表示，目前黃石市場內部還在裝潢，需要時間，不希望分層開放，希望整體一起開幕，營造氣勢感，目前也不收攤商使用費。

攤商部分，未來會是全天候營業，不像早市只開半天，有些攤商因為年紀大無法配合，選擇退場給予補償金，空攤部分持續找攤商進駐，也有些廠商在市場調查觀望中。

至於是否還會持續推動市場改造？經發局表示，汐止中正市場、新莊興化市場、永和新生市場正在改建中，淡水竹圍市場、金山市場、新莊市場、萬里市場規畫中，另外也有在考量板橋後埔、中和民享、三重光明市場等等，這些市場都是在地時間比較久，比較老舊，正在思考如何改造及活化空攤問題。

新北從2019年起已啟動9座市場新改建工程，及完成打造13座市場，透過翻新老舊攤位、改善基礎設施、提升衛生與安全條件，提升購物的舒適度，更成功將傳統市場轉型為結合休閒、文化展示及社區交流的多功能平台，也讓傳統市場的溫度可以永續傳承。

市長侯友宜表示，新北公有市場有38座，未來會針對還有沒有改、新建的以及改造的市場，全面通盤檢討、全力地推動。

板橋黃石市場外觀照。圖／新北市市場處提供
板橋黃石市場外觀照。圖／新北市市場處提供

傳統市場 攤商

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