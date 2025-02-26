推動庶民經濟 新北黑白切大賽、油飯節、府中派對輪番上場

庶民小吃是很多民眾喜愛的用餐選項，新北市經發局表示，今年將舉辦如「新北黑白切大賽」、「府中派對」、「新北油飯節」等庶民美食及商圈市集活動，不僅豐富市民日常生活，也象徵充滿創新與活力。

經發局今天以夜市及庶民經濟為主題做專案報告，局長盛筱蓉表示，世界壯年運動會即將到來，市府搶先布局協助店家搶攻商機，除成立場館周邊特約店家招募小組，也整合鶯歌商圈、鶯歌美食廣場，攜手推動閉幕式周邊活動，期能為當地帶來更多觀光人潮與商機，提升地方經濟發展。

此外，府中商圈也將於3月結合白色情人節浪漫氣氛與年輕人議題，舉辦「新北情人節市集」，讓戀人、朋友與家人都能感受甜蜜氛圍；5月將推出「府中派對」，以推廣新北在地精釀啤酒品牌及府中商圈餐酒館為重點，串聯餐飲業者，打造微醺氛圍、美食饗宴與創新體驗的夏日狂歡，讓府中商圈成為最潮、最具魅力的年輕消費新地標。

盛筱蓉指出，庶民經濟要能讓市民有感，不僅要活絡民生商業活動，更要結合濃厚的人情味與在地價值。例如「新北黑白切大賽」，不僅傳承了在地的傳統美食，也發掘在地職人的精湛手藝，盼以最生活化的「黑白切」推廣台灣豬肉文化，為庶民小吃增添豐富深刻的記憶，也讓庶民經濟能長久且永續經營。

侯友宜表示，未來仍持續推動市場升級改造，強化商圈振興與品牌競爭力，同時培育與傳承在地特色美食文化，透過產業輔導提升攤商韌性，打造一座庶民經濟永不打烊的宜居、宜商、宜遊的城市。