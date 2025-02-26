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搶攻雙北世壯運商機 新北媒合800店家祭出優惠

中央社／ 新北26日電

搶攻2025雙北世界壯年運動會商機，新北市政府經濟發展局今天表示，已在26處競賽場館周邊，招募逾800家店家祭出選手優惠措施，部分商圈還自主加碼。閉幕式在新北鶯歌，商家也推出美食抵用券。

雙北2025年夏季世界壯年運動會將於5月17日到30日舉行，新北市經發局長盛筱蓉今天於市政會議，以「從早市到夜市、新北庶民經濟強棒出擊」為主題，提出相關專題報告。

她表示，為爭取商機，主動拜訪26處場館周邊1公里內的商家業者，成為運動會特約商家，給予選手優惠。目前已招募逾800家店家、14個商圈參與。深坑、石碇、坪林商圈因較偏遠，還主動加碼優惠，盼望吸引選手前往觀光旅遊並消費。

至於世壯運閉幕式將於5月30日晚間7時，在新北市美術館外舉行，經發局也促成鶯歌老街50處商家，及美食廣場的全部攤商發放抵用券，藉此導引選手到胖卡美食市集與老街消費。

體育局長洪玉玲在會議中回應表示，將選手等人潮帶到新北，也希望可將錢潮帶到新北。

市長侯友宜說，飲食也是文化的一環，希望世壯運結合觀光與文化，結合市場與商圈，讓庶民經濟更發光發熱。

經濟發展 美食

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