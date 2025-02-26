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新北「集撕廣益」 新北撕小廣告換好禮還能抽家電

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市環保局推出「114年度全民撕小廣告-集撕廣益活動」，可兌換好禮並抽家電。記者葉德正／攝影
新北市環保局推出「114年度全民撕小廣告-集撕廣益活動」，可兌換好禮並抽家電。記者葉德正／攝影

撕小廣告還能抽家電！新北市環保局3月1日推出「114年度全民撕小廣告-集撕廣益活動」，撕除廣告秤重達1公斤可兌換好禮，以及一張可抽價值1000元禮券的摸彩券，撕滿3公斤還可參加晉級挑戰抽節能家電、智能3C產品。

環保局說，去年活動新北共撕除176萬3012張小廣告，且已依電信法停話632件，今年透過「雙重參與得好禮」，希望號召更多民眾一起來撕小廣告，共同維護市容環境整潔。

今年「集撕廣益」活動自3月1日至9月15日止，採雙重參與得好禮，活動一為「秤重換好禮加碼抽」，每撕除1公斤小廣告即可兌換環保生活好禮，如衛生紙、專用垃圾袋等，並可額外獲得1張摸彩券，於活動結束後將抽出1000元郵政禮券共20名。

活動二「晉級達人挑戰賽」將門檻降低從原本的5公斤調降為3公斤，民眾只要撕除滿3公斤違規小廣告，送交新北市任一區清潔隊回收，就可參與活動二「晉級達人挑戰賽」，民眾累計獲得3張摸彩券後，掃描摸彩券上QRcode填寫相關資料並上傳3張摸彩券存根聯照片，有機會再抽大獎，包含節能家電、智能3C產品等16名獎項，總價值超過7萬元。

環保局表示，針對「違規張貼或掛設廣告物於公共設施」已列入加重處分環境衛生汙染行為，依廢棄物清理法處分張貼行為人，初犯者從原本的1200元提高至2400元，最高可處以6000元罰緩；或針對廣告物上的電話號碼依電信法處以6-12個月的停話處分。

環保局說，在全民努力下，近年違規小廣告已逐年減少，將持續不懈清除並強化取締，並鼓勵全民一起來撕小廣告，還民眾乾淨街道，也呼籲業者刊登廣告應循合法管道，勿隨意於公共設施任意張貼廣告物，以免受罰。

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