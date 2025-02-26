北市獨居長者「雙福利」 代收垃圾、聯醫就醫免付掛號費

台灣今年邁入超高齡社會，北市老年人數逐漸攀升，高齡者獨居日益普遍，北市環保局提供獨居長者代收垃圾服務多年，有民眾坦言不喜歡麻煩他人，但年紀大、需要協助，社會局去年也主動評估可能需求者，幫助22人加入，目前有127人接受服務中。

社會局2013年開始獨居老人服務計畫，跨局處並攜手在地老人服務中心、社福中心，提供心理、生理、社會等資源，包含環保局的代收垃圾服務、媒合至北市聯醫就醫且得免付掛號費。

環保局2018年起攜手社會局、里辦公處等單位，客製化解決行動不便長者倒垃圾等基本生活需求；社會局去年11月起更主動先初步評估獨居長者情況，將可能有代收服務需求的對象名單送給環保局，再一同訪視。

環保局直言，即便社會局評估符合「獨自居住」、「行動不便」及「65歲以上」，環保局派員前往長者家中了解需求時，也曾有人抗拒，大多因為不願麻煩別人、不習慣接受幫助或不想改變。後來，在清潔隊員及里鄰長的努力溝通、同理心打動下，長者漸能卸下心防，也了解他們出發點都是為自己著想。

83歲吳女士幾年前搬重物不慎，導致脊椎關節移位，行動上逐漸不便，也因心臟安裝4根支架，平日得依賴輔具才能移動。她向社會局說，自己一向不喜歡麻煩別人，隨著年紀漸增，兒女旅居國外也無法常常回來照顧她，經社會局轉介，環保局訪視後提供代收服務，她感謝市府相關單位伸援。

環保局表示，每周代收垃圾時間安排好後，長者只需於約定時間把垃圾放在門口，清潔隊員就會代為處理，客製化到府服務可避免他們外出倒垃圾的困難和風險，大幅減輕生活負擔，迄今已經幫助240位獨居行動不便的長者。