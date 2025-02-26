新店區交通公園煥然一新 家長讚：更明亮安全親子同樂更安心

歷經122天的全面升級改造，新店區交通公園兒童遊戲場於今天啟用，成為當地居民期待已久的親子休憩新地標。全新遊戲場以「交通安全」為主題，透過多樣化遊具與場地設計，讓孩子們在歡樂遊戲的同時，也能學習交通安全知識，寓教於樂。

交通公園位於新店市區，設立已逾20年，過去因設施老舊、地面濕滑且環境陰暗，不符現今需求。經新北市政府積極推動，市府編列1500萬元預算，並在新北市議員陳儀君、百和里里長陳先鳴及大豐國小三年級學生的共同設計下，打造出兼具教育意義與娛樂性的全新兒童遊戲場。改造後的公園設施亮點包括巴士造型溜滑梯、攀岩區、攀爬繩網、盪鞦韆及地面交通標誌，透過沉浸式體驗，讓孩子們在遊戲中學習交通規則。

新北市政府農業局表示，近年來積極推動全齡化與特色共融遊戲場的改造計畫，新北市截至目前已完成213座公園改造。此次新店交通公園的改造更著重於親子共融及安全性，不僅改善了原有高低落差的人行道，提升無障礙空間，也針對排水系統進行優化，解決過去積水問題，確保兒童遊戲環境的安全與舒適。

新店區長黃秀川指出，交通公園總面積達1.27公頃，是新店區第19座特色公園，鄰近小金門友誼運動公園，區位優越。此次改造不僅提升了公園環境，還創造了更具教育意義的遊戲場域，讓孩子們能夠透過遊戲培養交通安全意識。此外，針對公園內的陰暗死角，市府也進行清理與美化，營造出明亮、安全的遊憩空間。

陳先鳴則表示，改造後的交通公園環境變得更加寬敞明亮，吸引許多居民前來休憩、運動與親子同樂。每天清晨，都可以看到許多長輩帶著孫子來這裡玩耍、運動，公園已成為社區居民的重要聚會場所。

新北市立委羅明才強調，已經為新北市每年爭取高達374億元的預算投入市政建設，而這次交通公園的改造即是資源有效運用的成果之一。他表示：「能爭取的就盡量爭取，環境改善得好，孩子才能快樂學習、快樂成長。」

陳儀君也表示，此次公園改造過程，結合地方里長、學校師生及市府單位共同參與設計，是社區合作的成功典範。她強調：「透過大家的努力，讓公園變得更安全、更有教育價值，也讓孩子們擁有一個快樂的學習環境。」

家有5歲小孩的38歲陳先生表示，過去這座公園因為環境較為陰暗，時常有遊民聚集，讓他帶孩子來遊玩時會感到不安，但改建後公園變得更加明亮、安全，讓他放心許多。41歲的王小姐則提到，她的阿嬤經常帶小孩來這裡玩，這次改造將地面重新鋪設變得更平整，對於年長者和孩子來說都更加友善，也大幅提升了公園的使用體驗。