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鼓勵騎乘減碳 新北市YouBike3月1日起恢復前30分鐘免費

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市達成29區，區區有YouBike站點。記者葉德正／攝影
新北市達成29區，區區有YouBike站點。記者葉德正／攝影

YouBike是重要綠色運具，使用量逐年攀升，新北市府今天宣布，為落實減碳目標，3月1日起恢復前30分鐘免費，預計每日使用量可從9萬次提升到11萬次。交通局也宣布，YouBike租賃站進駐貢寮區及烏來原鄉，達成新北市29個行政區「區區有YouBike」新里程碑。

新北市副市長陳純敬今天出席記者會指出，新北市為加速邁向2050零碳城市的目標，訂定「新北市氣候變遷因應行動自治條例」目前在議會審議中，在推動綠色運輸運具部分，全力推動公共自行車站點布建。

這次交通局整合烏來原鄉文化與貢寮區觀光資源，並且響應2025雙北世界壯年運動會，不僅在貢寮區公所、澳底公園、龍門運動公園及烏來老街啟用YouBike租賃站，每站都有20柱左右，達成區區有YouBike，車輛數會視使用情形擴增。

陳純敬也說，為鼓勵民眾騎乘，市府也將在3月1日重新啟動YouBike2.0前30分鐘免費，鼓勵民眾在新北市境使用低碳公共運輸通勤、通學、運動、觀光、購物等，提升最後一哩路使用量，落實淨零減碳。

交通局簡任技正吳政諺表示，新北市YouBike2.0自3月1日起實施前30分鐘免費，將同時取消YouBike雙向轉乘公車、捷運優惠措施，避免重覆優惠。

另原同站還車後5分鐘可再次續借車輛的時間將延長為10分鐘，以避免使用者久占車輛，影響其他民眾使用權益；而YouBike2.0E電輔車部分則維持前2小時內每30分鐘20元。

交通局長鍾鳴時表示，配合啟用山區濱海YouBike站，超前佈署投放YouBike2.0E電動輔助自行車970輛，盼提前達成全市2100輛YouBike2.0E目標，其中青春山海線八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮等8行政區共建置127處YouBike站，讓遊客騎乘深入北海岸及東北角觀光旅遊，交通局也持續在雙北世界壯年運動會於新北市各比賽場館周邊增設YouBike站，方便運動員和觀賽民眾租借騎乘，促進運動與城市觀光。

免費措施勢必增加使用人數，吳政諺說，為確保民眾都能借到車，已要求微笑單車公司增加調度人力與車輛，目前人力已從314人增加到350人，另外調度車也從33輛增加到40輛，全力維持場站見車率90％以上。

交通局指出，持續配合各項公共建設開發及大眾運輸系統規畫，持續建置YouBike租賃站於今年達1500站、117年1800站目標，以建構完善公共運輸的第一及最後一哩路。

新北市府今天宣布，為落實減碳目標，3月1日恢復前30分鐘免費。記者葉德正／攝影
新北市府今天宣布，為落實減碳目標，3月1日恢復前30分鐘免費。記者葉德正／攝影

YouBike 運動

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