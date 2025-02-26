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每月治療費破萬！北市年增2、3千名遲緩兒 補助加碼最高可領6千

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
為讓孩子充分獲得醫療幫助發展，社會局提供0-18歲遲緩兒早療補助，今年針對中低收、領有緊急生活扶助、罕見疾病或重大傷病兒少加碼，最高每月可領6千元。示意圖／聯合報系資料照
為讓孩子充分獲得醫療幫助發展，社會局提供0-18歲遲緩兒早療補助，今年針對中低收、領有緊急生活扶助、罕見疾病或重大傷病兒少加碼，最高每月可領6千元。示意圖／聯合報系資料照

北市每年約新增2、3千遲緩兒通報，為讓孩子充分獲得醫療幫助發展，社會局提供0-18歲遲緩兒早療補助，為減輕弱勢家庭負擔，今年針對中低收、領有緊急生活扶助、罕見疾病或重大傷病兒少，加碼1000元補助，最高每月可領6000元。

家長何小姐表示，孩子去年剛入小學，去年開始申請早療補助，現在一個月日常回診外，還有一些才藝、早療課程全都要自費，如果以平均一項療程、一門課程1500元，一個月至少花費近萬，有時候搭費診療開藥額外治療，破萬是常有的，長期下來對家長造成不小負擔，使用該補助後每個月費用至少減免4到5成，除了資金上更能運用，也可以規畫更多元課程幫助小孩。

根據統計，台灣在2023年3萬4781人有發展遲緩兒早療服務，據了解，北市每年約有新增2000至3000個案，為減輕家庭治療上經濟負擔，社會局早年就提供0-6歲早療補助，不過隨著年齡漸增療育需求不應年齡增長而停止，從2022年10月起延長補助，6歲至未滿18歲兒少經醫師診斷證明，具發展遲緩或有持續復健療育需求弱勢兒少，補助訓練費用。

社會局表示，隨著社會結構改變，雙薪小家庭已成為主流家庭，若成員有發展遲緩狀況，長期也是不小開銷，為減輕弱勢負擔，社會局今年起調升補助1000元，低收入戶每人每月提高為6000元、中低收入戶、領有緊急生活扶助、罕見疾病或重大傷病兒少每人每月補助額度提高為4000元進行健保不給付須全額自費物理、職能、語言、心理治療等。

局長姚淑文表示，北市6到18歲療育訓練費補助為全國年齡涵蓋率最廣，針對低收入戶補助亦為最高，方案加碼後預計近萬人受益，當孩子進入新學習階段急需更多關懷與協助時，確保在適應過程中獲得所需的幫助與照顧，減輕家長的憂慮也讓孩子在學校生活更加順利。

低收入戶 北市

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