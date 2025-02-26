北市同婚女多於男 怨偶也多 終止結婚女為男的3.4倍

北市政府打造性別友善環境，實踐多元共融的性別平等價值，根據北市民政局統計，113年台北市同性伴侶完成結婚登記計男性302人及女性460人，呈現女性多於男性的樣態；同性伴侶終止結婚計男性26人及女性88人，女性為男性之3.4倍，高於同性伴侶結婚女性為男性1.5倍之比率。

北市民政局統計，去年同性伴侶完成結婚登記計男性302人及女性460人，較112年分別增加8人、2.7%及減少2人、-0.4%。

主計處指出，進一步從婚姻類型及性別觀察，台北市民之結婚年齡，113年同性結婚年齡中位數，男、女性分別為38.8歲及37.1歲，高於異性結婚之男性34.4歲及女性32.6歲。

另外，結婚年齡分布，同性、異性之男、女性主要結婚年齡組皆落在30至34歲，集中程度以異性結婚女性36.1%及男性33.5%較高。集中程度次高之結婚年齡組，除異性結婚女性落在25至29歲占26.4%外，異性結婚男性及同性結婚男、女性均落在35至39歲，其結構比分別為20.5%、17.2%及22.2%，另結婚年齡40至59歲各年齡組之結構比均以同性結婚男、女性較高。