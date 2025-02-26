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228連續假期 新北路邊平日收費停車格暫停收費
228三天連續假期將至，新北市交通局今天宣布，新北市路邊汽、機車平日收費停車格將暫停收費，板橋府中商圈、金山老街等觀光及商圈區域假日收費停車格，則照常收費。
交通局停車營運科長許芫綺表示，今年228連假自2月28日(周五)至3月2日(周日)，為期3天，全市路邊汽、機車平日收費停車格暫停收費。
因應連假期間，外出旅遊及逛街採買的人車潮較多，為提高停車格周轉率，方便大家好停車，金山、坪林、淡水、八里、石碇、板橋、三峽、鶯歌、林口、泰山、新莊、五股、汐止、深坑、中和、新店、三重、蘆洲區等觀光及商圈區域假日收費路邊停車格則維持假日收費。
交通局提醒，民眾除了可使用手機下載Pi錢包、歐付寶、停車大聲公、街口支付、一卡通、車麻吉、全支付、悠遊付、icash Pay、遠傳心生活等10家行動支付APP繳納新北市路邊停車費之外，還可使用全國繳
費網及四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK便利商店）多媒體機查單及繳費，省時且方便。
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