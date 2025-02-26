板殯優化案鬧轟轟 當地新海里長被連署罷免

新北市板橋殯儀館優化案提出後，周邊新海里居民紛紛跳出反對，新海里長宋靜庭強調能搬最好，不能搬也要有解套方案，被解讀為支持擴建因此目前正遭里民連署罷免，宋靜庭對此表示當里長是為了想做事，「不要我做我就不要做，不眷戀里長這位置。」

宋靜庭表示，連署罷免是浪費社會資源，擔任里長以來始終以服務里民為優先，並透過公開群組讓所有議題透明討論，確保政策符合里民需求。她強調自己當初參選是為了改變新海里環境，希望為地方帶來實質建設與改變而非政治利益。

她指出擔任里長期間投入大量心力改善環境，包括促成照明工程、人行道改善等，而這些成果並非憑空得來，而是透過持續的努力爭取，才獲得相關單位的重視與支持。針對罷免她說自己尊重里民選擇，不會刻意反對。

她也提到關於板殯優化爭議，議題已被過度操作甚至政治操弄導致許多誤解產生。她表示，若里民認為她的付出不符合期待，她願意接受結果，因為她的初衷就是為了服務，而非戀棧里長職位。