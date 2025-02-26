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「看似地下停車場」 李四川視察公館配水池工程

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北自來水事業處正在興建的「綜合大樓新建工程」程預定今年底竣工。圖/取自李四川臉書
台北自來水事業處正在興建的「綜合大樓新建工程」程預定今年底竣工。圖/取自李四川臉書

家有水塔供應大樓用水，台北自來水處有配水池供應大台北用水。台北市副市長李四川視察自來水事業處正在興建的「綜合大樓新建工程」預定今年底竣工，明年3月取得使用執照，9月水處本業進駐，將提供大台北穩定的供水。

李四川到自來水事業處正在興建的「綜合大樓新建工程」工地，給施工團隊加油打氣，也瞭解工程施工進度與品質。李四川今指出，壯觀的大樓下，看似地下停車場，其實是供應大台北自來水的配水池。

李四川表示，現場施工團隊為解決缺模版工的問題，將模版改採成本較貴的系統模版，不但縮短工期，也提高施工品質。他也詳問此模版可用在學校工程的興建嗎?以加速老舊校舍的改建。

李四川說，工程預定今年底竣工，明年3月取得使用執照，9月水處本業進駐。也希望施工團隊繼續加油，如期如質完工，提供大台北穩定的供水。

位於思源街的公館配水池自66年落成，配水池容量為6萬噸，採地下式構造、上方為苗圃及停車場，配水池已建置40餘年，超過使用年限，為確保中正區、萬華區、文山區供水安全，規畫現址興建「綜合大樓」。

北水處表示，公館配水池經改建後，規畫地下3層、地上3棟建築，其中主棟為12層樓，設監控中心等，另2棟為10層樓，提供商辦空間對外招租，此外，前方設有水科學館，讓周邊居民或遊客可入內參觀，工程經費為新台幣50億餘元。

該案基地位於台北市思源街與汀州路3段交叉口附近，工程包括公館配水池及加壓站，為維持施工期間供水穩定，將保留既有抽水機房，並保留既有之1水池，另新設4.5萬噸配水池與綜合大樓共構。

另外，自來水應變監控中心及行政管理中心為確保災害發生時供水調度指揮與管理不中斷，採災害發生後可持續運作之設計標準，以確保其安全性。

該案亦規劃台北好水故事館，期望透過多媒體互動教育與自來水博物館結合。附屬事業空間採多目標方式作附屬事業使用，出租收益將用於挹注自來水基金，減輕財務負擔。停車空間規畫汽車位507席、機車位527席，將有助紓解公館地區停車空間不足的交通壓力。

台北市副市長李四川視察自來水事業處正在興建的「綜合大樓新建工程」該工程預定今年底竣工。圖/取自李四川臉書
台北市副市長李四川視察自來水事業處正在興建的「綜合大樓新建工程」該工程預定今年底竣工。圖/取自李四川臉書
台北自來水事業處正在興建的「綜合大樓新建工程」程預定今年底竣工。圖/取自李四川臉書
台北自來水事業處正在興建的「綜合大樓新建工程」程預定今年底竣工。圖/取自李四川臉書
自來水事業處正在興建的「綜合大樓新建工程」預定今年底竣工。圖/取自李四川臉書
自來水事業處正在興建的「綜合大樓新建工程」預定今年底竣工。圖/取自李四川臉書
台北自來水事業處正在興建的「綜合大樓新建工程」程預定今年底竣工。圖/取自李四川臉書
台北自來水事業處正在興建的「綜合大樓新建工程」程預定今年底竣工。圖/取自李四川臉書
台北市副市長李四川視察自來水事業處正在興建的「綜合大樓新建工程」該工程預定今年底竣工。圖/取自李四川臉書
台北市副市長李四川視察自來水事業處正在興建的「綜合大樓新建工程」該工程預定今年底竣工。圖/取自李四川臉書

團隊 李四川 車位

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