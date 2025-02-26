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身障照顧專任人員 北市推久任獎助留才

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

北市身障人口約12萬人，社會局布建88處身障照顧設施，專任人員逾900人，但因照顧身障者辛苦，年資2年以下工作人員近5年離職率逾6成。市府今年推久任獎助計畫留才，年資滿1至7年獲1萬5600至6萬2400元不等的外任獎助金，預計明年初完成第一波發放。

社會局表示，身障照顧專業人士的薪水，平均3萬5954元到4萬6539元不等，目前缺額51至100人，預估2031年身障照顧設施布建超過130個後，人力需求會更緊繃。為穩定專業人員久任，社會局今年除推7年久任獎助計畫，夜間及假日服務者也有加成獎助。

不過因計畫僅追溯至去年11月，議員曾獻瑩憂心，政策立意良善，但去年11月之前就已經在任的專業人員，可能會有「相對被剝奪感」，社會局應加強溝通，避免年資更久的資深專業人員覺得不公平，長期也不利政策推動。

社會局身障者福利科長曾春暉表示，社會局執行計畫前，就有一系列獎補助計畫及資助，讓受託單位可以自由調整運用，資深專業人員薪資級距與新進人員會有差別，加上考評、津貼等都有一定差距，計畫目的是希望新人願意投入這份工作，且願久留。

社會局長姚淑文表示，計畫預計推動至120年，並結合衛福部「身心障礙照顧服務資源布建計畫」及現有資源，再提升身心障礙照顧人員勞動所得與福利。

薪資 身障者

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