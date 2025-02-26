淡水漁人碼頭整開案 漁業用途卡關

淡江大橋年底完工人潮有望增長。新北市2019年推漁人碼頭整體開發案，採BOT打造休閒娛樂設施，但漁業署認為應保留漁業用途，遲未同意用地變更，整開案卡關。新北漁業處說，將持續拜會漁業署溝通；議員認為漁業處規畫缺乏明確定位，應納入藍色公路、復甦淡水第二漁港商店街，推動港區整體發展。

淡江大橋今年底將完工，預估假日可帶來2.5萬人次客量，漁人碼頭周邊、淡水老街觀光人潮有望增加。新北市2019年推動漁人碼頭整體開發案，引入50億資金，提升每年遊客至600萬人次。新北漁業處打算仿照台中港outlet、神戶港模式，打造休閒娛樂設施、漁業文化中心及心形石滬區。

近年因陸客銳減，過去海岸第一排開發案趨緩，農業部檢討認為二類漁港開發過於浮濫，2019年修法要求二類漁港劃設各類專用區，應併同會商中央機關。

淡水漁人碼頭整體開發案基地，涉及劃設休閒專用區，依法須報漁業署同意，漁業署主張應保留漁業用途，遲未同意變更，整開案持續卡關。

議員鄭宇恩說，當時漁業處提出的規畫方向較模糊，與周邊滬尾休閒園區、漁人碼頭福容大飯店BOT案、沙崙文創園區，及尚未開發的輕軌漁人碼頭站停四用地TOD案，沒有明顯市場區隔，如何創造漁民轉業、促進漁業附加價值也缺乏明確策略。

議員陳偉杰則表示，中央不應阻礙淡水漁人碼頭變更為休閒專用區，應中央地方攜手，發展北海岸大觀光時代。