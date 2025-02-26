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大巨蛋經典賽加持 捷運國父紀念館站3天逾13萬人

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
大巨蛋經濟為北捷帶來龐大運量，經典賽資格賽期間，國父紀念館站相較上周同期，平均每天增加2萬人次(運量增加幅度約84%)。記者曾學仁／攝影
大巨蛋經濟為北捷帶來龐大運量，經典賽資格賽期間，國父紀念館站相較上周同期，平均每天增加2萬人次(運量增加幅度約84%)。記者曾學仁／攝影

大巨蛋經濟讓國父紀念館站運量攀升，台北大巨蛋啟用後，統計國館站的出站人數成長5成、以這次經典賽資格賽，運量更增加到8成，成為北捷推展業外收入新站點。

大巨蛋2023年10月底完工啟用，據統計，旁邊的北捷國父紀念館站當年1月出站平均人數為1萬6571人次，不過大巨蛋啟用後，2024年1月運量增為2萬1776人；今年1月更增加至2萬4486人，光出站人數就增加5成左右。

至於本月登場的世界棒球經典賽資格賽，21至23日期間大巨蛋入場觀眾就逾10萬人，連帶國父紀念館站3天運量攀升至13.6萬人次，較上周同期比，平均每天增加2萬人次，運量增加幅度約84%，北捷認為大巨蛋辦活動對提升捷運運量有所助益。

北捷表示，目前國父紀念館站運量仍是非常態性增加，不過後續等大巨蛋商場全部開幕營運後，除大巨蛋有活動帶來的人潮，園區也會因增加的逛街購物聚餐人潮，可帶動國父紀念館站整體運量及商機，未來也會思考如何推展業外收入。

議員秦慧珠認為，目前北捷電費、人事費等齊漲壓力下，票價之外的業外收入增加，確實或多或少能夠增加收入，尤其國父紀念館站有四個出入口，可增闢設施或快閃店等。

北捷 大巨蛋 紀念館

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