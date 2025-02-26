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北捷低票價 學者籲檢討推多元月票

聯合報／ 記者林麗玉邱書昱／台北報導
北捷近年面臨電費調漲、人事費用增加的壓力，優先以調整常客優惠，以避免影響到整體票價調整。本報資料照
北捷近年面臨電費調漲、人事費用增加的壓力，優先以調整常客優惠，以避免影響到整體票價調整。本報資料照

電費激增，北捷今年評估將首度虧損，「常客優惠」7至9折將縮水為85至95折，通勤族負擔增。學者認為北捷不應死守低票價，應考量「需求導向」推「多元月票」。議員也附和，直指TPASS月票對台北市民誘因不高，應更符合需求，也須檢討票價。

根據北捷估算，近4年電價漲幅已達75%，今年電費更比去年恐再增3.95億；至於人事費已漲11%，今年也比去年再多6.58億元，等同今年北捷的電費、人事費就要比去年多逾10億。

因應北捷成本高漲，消基會董事暨交通委員會召集人李克聰認為，北捷還是得回歸「使用者付費」，針對運價、票價合理調整，不用死守這麼便宜的捷運票價，並根據通勤族的「需求導向」，規畫更多元交通月票，讓搭得多的相對便宜，才是大眾運輸良性發展。

議員詹為元也認為，甚至今年北捷還有一個隱憂，就是閘門換新，信用卡也可綁手機直接感應，將衝擊悠遊卡獲利、北捷分潤也會減少，北捷也應守住使用悠遊卡的通勤乘客。

「重病卻用小感冒方式去治。」議員秦慧珠更直言，台鐵、高鐵都已漲票價，北捷不應再硬撐，努力增加業外收入都是外加，基本票價不檢討仍無濟於事。籲市長蔣萬安要硬起來和新北檢討票價，「雖然交通是公共事業，但並非慈善事業。」

北捷表示，還是將持續新增開發捷運站內的商業空間，並積極轉型廣告數位化，以提升商業價值，增加公司收入。並透過開源節流，努力達成本年度的盈餘目標。以北捷近年推士林站、劍潭站、劍南路站TOD案，估劍南路站多目標大樓啟用，能挹注北捷每年約2億元業外收入。

對於學者建議規畫多元月票，公運處科長劉國著表示，最早跨運具月票是雙北推的捷運公車1280月票，之後配合行政院疫後促進大眾運輸方案改推北北基桃1200，已較1280優惠，針對單純搭捷運的，目前捷運公司也仍有常客優惠，可提供不同需求民眾選擇。

北捷 捷運公司 票價

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