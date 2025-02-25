林口人口成長快...公所人力沒跟上 市長侯友宜裁示通盤檢討

新北市林口區人口快速成長，現已有13.6萬人，但公所仍停留在7萬人口的編制，員額比泰山、五股公所還少。新北市長侯友宜今赴林口主持行動治理，議員建議市府增編區公所員額，提升行政效能。侯裁示，將全市通盤檢討公所、衛生所、警分局及戶所人力配置。

林口區長廖武輝說，林口每年戶籍增加4千人，現已有13.6萬人，但公所仍停留在7萬人口的編制，員額比五股、泰山區區公所還少，人力明顯不足，影響行政效率。市議員李宇翔說，林口區人口成長快速，但區公所人員額度卻未隨之增加，導致同仁工作量倍增，既然財劃法已經通過，盼市府優先補強林口人力資源。

侯友宜表示，既然人口增加，區公所人力也應該增加，並裁示將全市通盤檢討，且不只公所，包含警分局、戶所、衛生所及人力配置也會一同考量。

另外，林口區瑞平國小自107學年度起由中央核定為非山非市學校，教育局去年向中央爭取，改列為偏遠地區學校，但經中央審查後仍維持核定113-115學年度為非山非市學校。教育局說，為確保學童各項權益，針對該校在新北市相關計畫，皆維持偏遠學校補助，並持續向中央爭取該校改列偏遠學校。

立委洪孟楷今也出席泰山、林口行動治理，並指本會期將回到交通委員會，並請捷運局整理出新北重大捷運計劃列管表，而五泰輕軌、泰板輕軌、林口龜山輕軌，還在交通部等待核准的，將要求交通部給予審查時間，讓市民能夠理解進度為何。