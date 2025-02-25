快訊

經典賽Live／中華隊先馳得點！吳念庭再敲一分 2：0領先西班牙

跟隨連戰18年！府前發言人丁遠超辭世 享壽68歲

板橋合宜住宅21樓竄大火 80消防人員到場搶救中…傷亡不明

塭仔圳市地重劃 新北泰山端部分莊泰路預計第1季完工

中央社／ 新北25日電
新北市長侯友宜今下午先赴泰山主持行動治理座談會。聯合報系記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今下午先赴泰山主持行動治理座談會。聯合報系記者劉懿萱／攝影

新北市長侯友宜今天在泰山區主持行動治理座談會時說，塭仔圳重劃區完成後泰山一定往前走。新北市地政局說，領航路、莊田路間的莊泰路預計第1季完工，形成十字路網。

侯友宜致詞時表示，泰山多項重大建設工程正在進行，首先是塭仔圳重劃區，目前施作基礎工程，一定要做到位。五泰輕軌也對泰山發展非常重要，綜規及環評已送到中央，市府會努力將市民需求向上反映，希望中央能盡快核定。

新北市政府地政局說明，領航路是區內第1條30公尺寬大道，去年3月通車；領航路、莊田路間的莊泰路預計第1季完工，完工後就會開放通行，銜接自辦重劃區的15公尺道路，但由於莊泰路、莊田路都仍在持續施作，交通動線可能因工程進度而有小範圍變動，屆時請用路人隨時注意標誌等交通指引。

至於五泰輕軌，新北市政府捷運工程局指出，預定路線長11.6公里，途經三重、蘆洲、五股、泰山等，總經費新台幣513.96億元，平面、高架車站各7座，綜合規劃報告奉中央核定後7年完工。

除了五泰輕軌與塭仔圳重劃區，有里長關心泰山地區污水系統工程進度，新北市政府水利局說，污水下水道系統工程第1標及第2標為主次幹管標已完工；第3標預計今年11月完工，預期接管1萬1988戶；第4標工程民國112年開工，受益用戶1萬1359戶，預計117年3月完工。

另外，義學市民活動中心重建工程，預計在今年5月完工啟用，讓民眾能有更舒適休憩空間。義學國中多功能體育館共構地下停車場新建工程已在1月開工，預計116年8月竣工。

侯友宜 塭仔圳 重劃區

延伸閱讀

心外科權威朱樹勳辭世 新北市長侯友宜悼念盼一路好走

急診壅塞、無床可用 侯友宜喊話要中央面對問題

中央凍結地方5成補助款 侯友宜坦言「很緊張」絕不能凍

新北續辦班班有鮮乳需3.3億 侯友宜盼全國統一實施

相關新聞

泰山行動治理談五泰輕軌 市長侯友宜盼中央盡速核定

新北市長侯友宜今下午先赴泰山主持行動治理座談會。侯友宜說，五泰輕軌已進入綜合規劃及環評階段，正待中央審查，盼盡速核定。此...

林口人口成長快...公所人力沒跟上 市長侯友宜裁示通盤檢討

新北市林口區人口快速成長，現已有13.6萬人，但公所仍停留在7萬人口的編制，員額比泰山、五股公所還少。新北市長侯友宜今赴...

17年不間斷！忠孝行善功德會攜手新生活 發放物資助弱勢

愛心連續17年不間斷，由忠孝行善功德會號召許多善心團體一起捐出許多民生必需品，攜手新生活社會福利發展促進會與區公所一同發放，讓弱勢家戶都可以物資無虞的生活，預計這次的年假後發放將會有627戶的的弱勢家戶能夠受惠。

新北平溪三坑道路邊坡崩塌 公所復原中

平溪里三坑福聚宮前道路下邊坡，因為去年山陀兒颱風來襲，溪水暴漲沖刷嚴重，導致下邊坡土石流失及掏空，造成大面積崩塌，目前區公所正在進行搶修工程，預計防汛期前可以完成。

新北旅遊團嘉義上吐下瀉 衛生局進行關懷監測

新北市樹林39人旅遊團，23日至台南、嘉義旅遊，但今上午有25人疑似食物中毒上吐下瀉，新北衛生局表示15人出現腸胃不適、...

2025茶山繚療「Teatopia」3/15登場 邀民眾感受自然療癒力

「2025茶山繚療」活動自3月15日至3月30日辦理，今年以永續意識出發並透過現地採集行動，以「TEAnEAT market 茶山集市」、「RAW TRIP 茶山採集」、「搜GOODS 茶山串連」三大

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。