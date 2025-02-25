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泰山行動治理談五泰輕軌 市長侯友宜盼中央盡速核定

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今下午先赴泰山主持行動治理座談會。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今下午先赴泰山主持行動治理座談會。記者劉懿萱／攝影

新北市長侯友宜今下午先赴泰山主持行動治理座談會。侯友宜說，五泰輕軌已進入綜合規劃及環評階段，正待中央審查，盼盡速核定。此外，塭仔圳市地重劃現進行土地分配，其中貫穿重劃區南北向的莊泰路，1月已先部分通車，預計今年3月領航路至莊田路完工。

侯友宜今日在泰山區行動治理座談會上表示，五泰輕軌對泰山、新莊等區域發展至關重要，目前輕軌計畫已送中央進行第2次規畫審查，希望能夠盡速核定，以利未來串聯蘆洲、三重、五股、泰山、新莊、板橋及中和等區域。

塭仔圳重劃區也是泰山區的重要發展項目，1月一連舉辦12場配地草案說明會。而貫穿重劃區南北向的莊泰路，地政局先開通銜接領航路、中正路間的700公尺長路段，分散新莊三泰路與中正路的車流量。地政局說，預計今年3月領航路至莊田路完工，讓民眾提早享受開發的便利。

另外，針對泰山地區污水系統工程進度，水利局說明，污水下水道系統工程第一標及第二標為主次幹管標已完工；第三標預計2025年11月完工，預期接管1萬1988戶；第四標工程2023年1月3日開工，受益用戶達1萬1359戶，預計2028年3月完工。而義學市民活動中心重建工程，將在今年5月完工啟用。

輕軌 重劃區

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