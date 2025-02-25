17年不間斷！忠孝行善功德會攜手新生活 發放物資助弱勢

愛心連續17年不間斷，由忠孝行善功德會號召許多善心團體一起捐出許多民生必需品，攜手新生活社會福利發展促進會與區公所一同發放，讓弱勢家戶都可以物資無虞的生活，預計這次的年假後發放將會有627戶的的弱勢家戶能夠受惠。

忠孝行善功德會理事長黃惠玲說，為了要照顧北海岸的弱勢家戶，連續17年由忠孝行善功德會號召善心來到北海岸發放物資，今年來到金山，相當感謝國際獅子會一同來共襄盛舉，希望透過物資發放讓弱勢家戶都可以物資無虞的安心生活。

新生活社會福利發展促進會創辦人羅素如表示，整個風雨操場都是滿滿的善心物資，從白米、調理包與麵條、饅頭都有，而發放工作感謝新生活社會福利發展促進會與萬里社區發展協會志工，還有國際獅子會獅友一起來幫忙，希望將愛心一一送到需要的家戶手中，也期待將善繼續循環下去，未來弱勢家戶有能力也可以回饋社會。

金山區長劉昌松指出，實地到場親手發放白米，希望透過實際的行動來關心弱勢家戶，更感恩新生活社會福利發展促進會邀集來自社會大眾的愛心，也感恩弱勢家戶願意走出家門來到這裡接受物資，讓愛能夠傳遞出去，也祝福弱勢家戶生活能夠越來越好。