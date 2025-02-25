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新北萬里弱勢屋況差 觀世音慈心會助修繕補強

觀天下／ 記著廖品涵／萬里報導
萬里區公所媒合善心團體，為弱勢家戶房舍進行補強，讓他們生活起居更安全。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區公所媒合善心團體，為弱勢家戶房舍進行補強，讓他們生活起居更安全。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區有一弱勢家戶，住家屋況相當差，加上是多功能障礙者與老父親共同居住，房屋不只是部分屋頂塌陷漏水嚴重，就連居家環境清潔整理也無法顧及，終於在萬里區公所媒合觀世音慈心會後，這對相依為命的親子才有了房屋修繕補強的機會，現在住宿品質提升，在家生活也安全許多。

社團法人觀世音慈心會會長何文杞表示，區公所很有心，一直持續不斷的爭取資源，希望能夠幫助這一戶家戶，而這一次的修繕主要是針對安全來加強，希望他們在家生活起居安全一點。

社團法人觀世音慈心會主委林秋才說，這次工程將房屋塌陷的部分給封閉了起來，而封閉處的廁所空間，挪到安全的空間重新打造一間，還有客廳的天花板掉下來，現在也已經做好防水處理並重新包覆，讓前廳整個乾淨明亮起來。

萬里區長黃雱勉指出，萬里區公所協助於104年為這戶家戶申請為低收入戶，至今持續關懷送暖，並且媒合物資、善款協助，這次也相當感謝觀世音慈心會的大力幫忙，讓這戶弱勢家戶的住家環境變得更好、更友善無障礙，也可以安心安全的在家生活起居。

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