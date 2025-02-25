增上千株植栽有新意 新北汐止江北里要拼環境五星

汐止區江北里綠美化再升級，今年的環境五星認證評比就要開始，里長謝祚敏召集志工加強植栽綠美化，趁著春天種下樹蘭、變葉木及桂花等等，種下上千株的植栽，還打造可食地景，希望不斷創新，讓江北里更美，今年環境五星級認證也能夠有好成績。

江北里長謝祚敏說，在4月中左右就要今年的環境認證比賽，所以江北里已經開始在準備，帶著志工大哥大姊有空就植栽，因為春天種下去的話，萌芽比較快，所以種些花花草草，也補種一些植栽，讓造景更漂亮更美麗。其中在江北里的字，本來是用金露花種植的，現在又補上樹蘭跟變葉木，讓植栽長大後，色澤調配的更有光芒更漂亮。一旁的好山好水四個字也是一樣補種了樹蘭，再補植桂花，象徵好山好水飄桂花香。

至於一直都有種植蘭花的部分，花源是來自特殊場所再經過特殊處理，用在里內綠美化，種在樹上，呈現出更美麗的圖案出來，讓大家欣賞，值得一提的是，這次也加強打造可食地景的部分，整理出一塊地種了芋頭，未來共餐可以使用，再種一些水果，這次種了鳳梨，以及種了一些艾草，共餐可以用來炒蛋也很美味，這次整體來說，已經加種了上千株的花花草草。

儘管已經連續好幾年拿到五星級，不過謝里長依舊不敢馬虎，不但動動腦想著怎麼創新，也付諸行動，動員志工加強植栽綠美化，補種了上千株的花花草草，希望在接下來的環境五星級認證有好成績。