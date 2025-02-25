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2025茶山繚療「Teatopia」3/15登場 邀民眾感受自然療癒力

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

「2025茶山繚療」活動自3月15日至3月30日辦理，今年以永續意識出發並透過現地採集行動，以「TEAnEAT market 茶山集市」、「RAW TRIP 茶山採集」、「搜GOODS 茶山串連」三大策略與茶山夥伴一同打造茶山中的烏托邦「Teatopia」，邀請民眾前來感受自然療癒力。

文化局表示，「2025茶山繚療」將在3月15、16日於坪林茶業博物館推出「TEAnEAT market 茶山集市」，匯聚香氛、花藝、陶礦選物等超過20個療癒風格品牌，還有美味野採飯糰、風格茶飲的「中島茶屋」，以及奔馳木飛車的「手作茶山遊戲場」；「RAW TRIP 茶山採集」則透過挖掘在地秘境、美食的茶山地圖，引導旅人漫遊綠色山林，採集屬於個人的茶山故事；3月30日前還有「搜GOODS 茶山串連」，由在地茶農、老街與秘境店家響應推出限定體驗活動，邀請大家前來自然與人文兼具的茶山，來場療癒舒壓的自由之旅。

新北市文化局長張䕒育表示，新北坪林、石碇、新店等區有著自然生態資源豐富的蓊鬱山林與潺潺溪水，為了讓更多人認識這條城市近郊的綠色山林廊帶，文化局今年以藝文永續的精神推動在地品牌「茶山繚療」活動，將文化與觀光、產業結合，串聯在地茶青、茶農、商圈、茶職人等團隊，展現地方人事物的美好，邀請大家前來品味、共饗茶山的綠色療癒與慢遊日常。

聚傳媒

文化局 療癒

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