北市7處社宅3月5日開放申請 先到先辦、僅接受掛號郵寄方式

北市住都中心今天表示，福星、木柵、廣慈1和2區、新奇岩、青年2區、中南等7處社會住宅隨到隨辦案，將於3月5日至19日開放申請，採「先到先辦、隨到隨辦」掛號郵寄受理。

台北市住宅及都市更新中心今天發布新聞稿表示，福星、木柵、廣慈1區、廣慈2區、新奇岩、青年2區、中南等7處社會住宅，分別坐落於北市萬華、文山、信義、北投、南港等區，因建物老舊改善等因素，改建為社會住宅，改善周遭地區的市容風貌，增添多元社區共融元素。

針對這7處社會住宅隨到隨辦案，住都中心指出，已訂於3月5日上午8時至19日下午5時止，開放民眾申請，並採「先到先辦、隨到隨辦」掛號郵寄方式受理，不開放臨櫃收件，申請人可將填寫好的申請書資料掛號郵寄至住都中心中心資產經營部辦公室（110041台北市信義區福德街84巷50號1樓）。

住都中心表示，本次隨到隨辦招租依各社宅及房型，應備文件備齊並經審查合格者，才列入候租名冊依序遞補承租，目前無空戶出缺者，本次先行收件，並依申請時間序建立候補名冊，待有空戶出缺，再另行通知遞補。

同時，本次社宅租金（含管理費）已考量承租者所得狀況、負擔能力及周邊市場行情訂定，並依申請人家庭年所得，提供租金分級補貼。

申請資格條件，住都中心指出，首先為已成年的中華民國國民；其次，在北市設有戶籍，或未在北市設籍但在就學、就業者，不過以住宅法第4條所定特殊身分提出申請者須在北市設籍；人口數符合本案社宅各社區房型人口數規定，但申請時申請人的家庭成員持醫院證明或媽媽手冊能證明已懷孕者，按胎兒數加計人口數。

以及，家庭成員均無位於北市、新北市、基隆市或桃園市的自有住宅；家庭年收入在50%分位點以下（即新台幣180萬元以下）且總額分配於家庭成員平均每人每月7萬1327元以下；另已於戶政事務所辦理結婚登記或完成註記的同性伴侶準用配偶規定。