經典賽／北藝中心直播3天湧近3千人 士林夜市業績成長2成

世界棒球經典賽資格賽中華隊今決戰西班牙隊，拚最後1張晉級門票，體育局也在台北表演藝術中心加開「第二現場」直播。士林夜市商圈說，上周一連3天直播且發送價值12萬元消費券，人潮爆滿，創造2成業績，歡迎大家今晚再來逛夜市、為中華隊加油。

體育局考量到北藝寬廣腹地、半開放式空間也能降低天候影響，2月21日、22日及23日在北藝戶外廣場開設直播現場，再搭配400吋及250吋的雙投影布幕，球迷齊聚如臨現場為中華隊應援，現場設有800席座位，每場次都座無虛席，加上周邊圍觀加油人潮，估每日約近千人參加直播活動。

另結合在地商圈，每日限量發放400份、每人100元（面額50元2張）的士林夜市消費券。

在地里長、義信里長許立丕說，去年世界12強棒球賽正夯時，他提議可在北藝辦戶外直播，也向市長蔣萬安爭取，這次賽事在北藝直播，確實達到預期效益，繼白晝之夜、台灣燈會後，士林夜市人潮再度大爆滿，尤其周六比賽結束，直至凌晨近1點都還有人在逛夜市。

士林夜市商圈聯合會理事長蘇文山表示，士林夜市去年榮獲經濟部頒發的優良市集暨樂活名攤五星殊榮，多年蟬聯觀光客必訪夜市之一。夜市周五至周日本就有人潮，直播活動更吸引不少民眾為中華隊加油，且北市府提供每日400份、4萬元消費券，商圈傍晚6點在現場協助發放，20至30分鐘就全發完，3天共送出1200份。

他提到，北藝直播現場鄰近百齡高中，歡呼聲較不會吵到住宅民眾，這3日適逢假日天氣好、沒下雨，北藝又有轉播，吸引許多爸媽帶小孩、年輕人、學生族群到場加油，年齡層大多為40歲以下民眾，而且拿到百元消費券的民眾，一定不只花100元消費，確實帶動商機，他觀察這幾天士林夜市人潮爆滿，整體業績成長2成。

今晚中華隊再對決西班牙關鍵戰役，體育局說，此附加賽攸關中華隊能否晉級明年經典賽正賽，全國球迷都十分關切，此刻更需要全民一起相信中華、力挺台灣，因此加開北藝直播場次，下午5時開放入場、晚間7時同步觀戰。

許立丕認為，今天有點冷且非假日，仍不減為中華隊加油的心，歡迎民眾一起來北藝看直播，味全龍啦啦隊也會熱情應援，現場氣氛絕對不輸大巨蛋，賽後還可以去逛夜市吃美食。