淡水河嚴重汙染縮減至0.5% 拚2030全流域脫離

淡水河是雙北母親之河，新北市環保局指出，2024年淡水河嚴重汙染長度已縮減至0.5%，是淡水河歷來最佳狀態，更獲環境部評鑑為六都中最佳成績「特優」，市府將持續透過「新北市河川流域治理平台」多管齊下整治，拚2030年淡水河全流域脫離嚴重汙染願景。

新北市環保局表示，近年新北市致力改善河川汙染問題，透過源頭汙染削減管制、後端強力稽查執法及流域環境整治等政策，解決以往長期困擾的河川汙染與異味問題，經過整治後，親水環境逐漸成為民眾生活不可或缺的部分。

環保局長程大維表示，新北市透過科技執法在可疑汙染處全面架設科學監控儀器，遇到汙染情形可立即回溯查處，並透過強力稽查執法，發現重大違規不肖業者立即啟動各局處聯合稽查，除立即命停工外，若有違建則立即提報拆除大隊進行拆除。

除管制事業廢水外，市府持續透過汙水接管工程，將生活汙水收集至汙水處理廠處理，不再直接排入河川，2024年汙水接管率達到72%以上，相較2011年28%成長將近3倍。

程大維表示，新北市自升格以來，經濟發展與居住人口日益興盛，新北市環境面臨諸多挑戰，而北部最長淡水河流域遍布新北市轄內，更肩負治理淡水河重要角色之一。為了協同各部門有效處理河川問題，新北市政府首創「新北市河川流域治理平台」，每月由劉和然副市長召開主持，充分整合各局處力量，打破以往單一局處獨立處理流域問題，提升河川整治成效。

新北市也成立水環境巡守隊，協助推動水環境改善、環境水汙染查察及水環境保護教育推廣。巡守隊日常巡檢、淨溪和水質監測，並透過環境保護的經驗與紀錄，推廣水環境教育，凝聚在地意識並鼓勵公共參與，擴大社群共學與社會服務的影響力，喚起大家對河川生態的重視；市府將持續努力改善河川流域品質，並鼓勵民眾共同參與打造親水環境，提供市民更舒適安全的水環境生活圈。