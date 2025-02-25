快訊

工程廢土堆如山丘！新竹棒球場開挖驚見「大祕寶」 檢調現地會勘調查

放棄拉攏PS5、Switch玩家跳槽Xbox！微軟高層1招改變方向：拚賺更多錢

經典賽／是時候了吧！郭俊麟曬幸運「666」骰子 為中華隊加油

聽新聞
0:00 / 0:00

三峽市區舊房改建21樓耐震建物 民代要求提升周邊環境

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
三峽民族、民權路口一處3層樓磚造建物，結構安全鑑定耐震能力不足，都更首案今日大會審議通過，將改建為21樓121戶現代大樓，預計2028年完工。圖／新北市城鄉局提供
三峽民族、民權路口一處3層樓磚造建物，結構安全鑑定耐震能力不足，都更首案今日大會審議通過，將改建為21樓121戶現代大樓，預計2028年完工。圖／新北市城鄉局提供

三峽民族、民權路口一處3層樓磚造建物，結構安全鑑定耐震能力不足，都更首案今日大會審議通過，將改建為21樓121戶現代大樓，預計2028年完工，該案鄰近三峽老街預期帶動周邊都更效應，議員呂家凱要求都更重建同時注重周邊人行空間改善，提升居民生品質。

城鄉局表示，本案前年8月申請事業計畫報核，更新前建物為5戶2至3層樓磚造建物，所有權人共8位，經結構安全鑑定耐震能力不足，基地北側現況為農地、東側為未開闢計畫道路，周邊道路系統之交通機能尚未完善，更新後將興建1棟地上21層、地下3層共121戶之現代化住宅。

新北市議員呂家愷表示，該區人行道狹窄且標誌標線錯綜複雜，對於行人而言並不友善，特別是該區鄰近學校，學生的通行安全亟待改善。因此城鄉局除了針對老舊建築進行改造外，城鄉局應將人行道拓寬、道路標誌整合等基礎建設納入規劃，以提供更完善的步行環境。若能透過此次老宅改建計畫，推動周邊道路整體改善，不僅可提升城市景觀，也能有效提升行人安全與生活品質。

都更處表示，基地規劃沿街4公尺步道式開放空間，除提升沿街環境美觀外，也增加學生至對側中園國小上下學交通安全，而建築物採銀級綠建築及耐震等設計將提高建築物之安全性，除重建原有老舊房屋，協助開闢道路用地提升公共利益，三峽地區受理危老重建計畫截至目前已核准4案，有2案完工，尚有1案施工中，重建後亦將注入新活力，延續三峽豐富的人文特色，營造出優質宜居空間。

三峽民族、民權路口一處3層樓磚造建物，結構安全鑑定耐震能力不足，都更首案今日大會審議通過，將改建為21樓121戶現代大樓，預計2028年完工。示意圖。圖／新北市城鄉局提供
三峽民族、民權路口一處3層樓磚造建物，結構安全鑑定耐震能力不足，都更首案今日大會審議通過，將改建為21樓121戶現代大樓，預計2028年完工。示意圖。圖／新北市城鄉局提供

人行道 新北 綠建築 老街 都更

延伸閱讀

台中知名百貨商場人行道男子亡 連鎖咖啡店暫停營業

金門金城市區停車新制3月上路 5處收費停車場啟用

三峽長福立體停車場設211車位 盼解決老街停車亂象

影／「每次颱風我都剉咧等」 侯友宜三峽行動治理：山區里長不好幹

相關新聞

中央遲未同意變更用地 淡水漁人碼頭開發案卡關

淡江大橋年底完工人潮有望增長。新北市府2019年推漁人碼頭整體開發案，採BOT打造休閒娛樂設施，但漁業署認為應保留漁業用...

經典賽／北藝中心直播3天湧近3千人 士林夜市業績成長2成

世界棒球經典賽資格賽中華隊今決戰西班牙隊，拚最後1張晉級門票，體育局也在台北表演藝術中心加開「第二現場」直播。士林夜市商...

淡水河嚴重汙染縮減至0.5% 拚2030全流域脫離

淡水河是雙北母親之河，新北市環保局指出，2024年淡水河嚴重汙染長度已縮減至0.5%，是淡水河歷來最佳狀態，更獲環境部評...

三峽市區舊房改建21樓耐震建物 民代要求提升周邊環境

三峽民族、民權路口一處3層樓磚造建物，結構安全鑑定耐震能力不足，都更首案今日大會審議通過，將改建為21樓121戶現代大樓...

橙紅花廊最佳觀賞期 新北永吉公園春日限定美景登場

每年春天，新北市鶯歌區永吉公園迎來一片喜氣洋洋的橙紅花海，公園內的炮仗花沿著圍欄和花架綻放，形成一條壯觀的「橙紅花廊」，...

北捷車門 3年故障200次

北捷今年1、2月發生車門故障狀況，由乘客自行操作緊急開門設備，議員詹為元指出，過去3年累計有200次類似狀況，擔心背後潛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。