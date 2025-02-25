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三峽市區舊房改建21樓耐震建物 民代要求提升周邊環境
三峽民族、民權路口一處3層樓磚造建物，結構安全鑑定耐震能力不足，都更首案今日大會審議通過，將改建為21樓121戶現代大樓，預計2028年完工，該案鄰近三峽老街預期帶動周邊都更效應，議員呂家凱要求都更重建同時注重周邊人行空間改善，提升居民生品質。
城鄉局表示，本案前年8月申請事業計畫報核，更新前建物為5戶2至3層樓磚造建物，所有權人共8位，經結構安全鑑定耐震能力不足，基地北側現況為農地、東側為未開闢計畫道路，周邊道路系統之交通機能尚未完善，更新後將興建1棟地上21層、地下3層共121戶之現代化住宅。
新北市議員呂家愷表示，該區人行道狹窄且標誌標線錯綜複雜，對於行人而言並不友善，特別是該區鄰近學校，學生的通行安全亟待改善。因此城鄉局除了針對老舊建築進行改造外，城鄉局應將人行道拓寬、道路標誌整合等基礎建設納入規劃，以提供更完善的步行環境。若能透過此次老宅改建計畫，推動周邊道路整體改善，不僅可提升城市景觀，也能有效提升行人安全與生活品質。
都更處表示，基地規劃沿街4公尺步道式開放空間，除提升沿街環境美觀外，也增加學生至對側中園國小上下學交通安全，而建築物採銀級綠建築及耐震等設計將提高建築物之安全性，除重建原有老舊房屋，協助開闢道路用地提升公共利益，三峽地區受理危老重建計畫截至目前已核准4案，有2案完工，尚有1案施工中，重建後亦將注入新活力，延續三峽豐富的人文特色，營造出優質宜居空間。
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