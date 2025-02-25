橙紅花廊最佳觀賞期 新北永吉公園春日限定美景登場

每年春天，新北市鶯歌區永吉公園迎來一片喜氣洋洋的橙紅花海，公園內的炮仗花沿著圍欄和花架綻放，形成一條壯觀的「橙紅花廊」，是鶯歌春季最具代表性的自然景觀之一，吸引遊客及攝影愛好者來捕捉美景。目前正值花季最佳觀賞期，將持續至3月上旬。

炮仗花因花形似過年燃放的鞭炮串而得名，象徵喜氣與祝福，每到冬末春初，便會成片盛開。永吉公園的炮仗花沿著彩繪步道圍欄攀爬生長，形成壯觀的垂掛花簾，在陽光下閃耀著溫暖的金橙色，與藍天綠地相互映襯，成為遊客熱門的打卡背景。新北市景觀處推薦，晨間與黃昏時分的光線最適合拍攝，能讓花朵色彩更加飽和，畫面更具層次感。

除了炮仗花海，永吉公園也是當地居民休憩的好去處。園內設有極具特色豌豆造型溜滑梯、繽紛的兒童遊戲區、體健設施、涼亭休憩區，加上籃球場與步道，適合親子同遊或晨間運動。