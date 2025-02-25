快訊

Gogoro首度喊出3年後獲利 姜家煒的信心從何而來？

114學測五標曝！數Ａ好難「四標都降一級分」 社會滿級分人數少逾500人

南韓高速公路橋梁坍塌畫面曝光 韓媒：疑8人遭活埋

聽新聞
0:00 / 0:00

中央遲未同意變更用地 淡水漁人碼頭開發案卡關

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市府2019年推漁人碼頭整體開發案，採BOT打造休閒娛樂設施。本報資料照片
新北市府2019年推漁人碼頭整體開發案，採BOT打造休閒娛樂設施。本報資料照片

淡江大橋年底完工人潮有望增長。新北市府2019年推漁人碼頭整體開發案，採BOT打造休閒娛樂設施，但漁業署認為應保留漁業用途，遲未同意用地變更，整開案卡關。新北漁業處說，將持續拜會漁業署溝通；議員則認為漁業處規畫缺乏明確定位，應納入藍色公路、復甦淡水第二漁港商店街，推動港區整體發展。

淡江大橋今年底即將完工，預估假日可帶來2.4萬至2.5萬人次客量，漁人碼頭周邊、淡水老街觀光人潮有望增加。新北市府從2019年推動漁人碼頭整體開發案，引入50億資金，提升每年遊客至600萬人次。新北漁業處打算仿照台中港outlet、神戶港模式，打造休閒娛樂設施、漁業文化中心及心型石滬區。

不過近年因陸客銳減，過去海岸第一排開發案趨緩，農業部檢討認為二類漁港開發過於浮濫，2019年修法要求二類漁港劃設各類專用區，應併同會商中央機關。而淡水漁人碼頭整體開發案基地，涉及劃設「休閒專用區」，依法須報漁業署同意，但漁業署認為應保留漁業用途，遲未同意變更，整開案持續卡關。

新北漁業處指出，因尚未變更為休閒專用區，無法公告變更漁港計畫、土地改良利用計畫、招商公告等程序，從2019年至今歷經2任漁業署長，皆對此處開發沒有共識，新署長近期上任將再拜會溝通，待有共識才會進行下一步；淡水漁會總幹事吳永寬也說，漁業日漸凋零、漁獲漸少，認為應盡速開發帶動地方發展。

議員鄭宇恩則說，當時漁業處提出的規畫，方向較為模糊，與周邊滬尾休閒園區、漁人碼頭福容大飯店BOT案、沙崙文創園區以及尚未開發的輕軌漁人碼頭站停四用地TOD案，沒有明顯市場區隔，且如何創造漁民轉業、促進漁業附加價值也缺乏明確策略。

鄭說，市府若仍有持續推動想法，應就周邊開發案做整體規畫，提出促進漁業附加價值的明確方案，建議納入藍色公路、復甦淡水第二漁港商店街，以推動港區整體發展。

議員陳偉杰說，中央不應阻礙淡水漁人碼頭變更為休閒專用區，應中央地方攜手，將淡水推動至更高的層次，期待透過更多元的觀光挹注，發展北海岸大觀光時代。

新北市府2019年推漁人碼頭整體開發案，採BOT打造休閒娛樂設施。本報資料照片
新北市府2019年推漁人碼頭整體開發案，採BOT打造休閒娛樂設施。本報資料照片

淡水 淡江大橋 漁人碼頭 漁業署

延伸閱讀

新北淡水滬尾櫻花大道健行 扶輪社補種認養18年

環評大會26日審查四接開發案 謝國樑將出席

新北淡水海關碼頭公開標租 盼提升國際觀光量能

新北大巨蛋選址落腳西南或西北 兩邊民代各提對方劣勢

相關新聞

中央遲未同意變更用地 淡水漁人碼頭開發案卡關

淡江大橋年底完工人潮有望增長。新北市府2019年推漁人碼頭整體開發案，採BOT打造休閒娛樂設施，但漁業署認為應保留漁業用...

北市府、學校 7月22日起免洗餐具收費

台北市2020年起，規範119處有外帶餐飲的委外場館如動物園、兒育中心等，不得免費提供一次性餐盒、碗筷及湯匙，每項收費不...

終結惡臭 潭底溝抽水站更新動土

新北新莊潭底溝抽水站機組更新第一期工程昨動工，可望解決長年惡臭、積泥及易積水。此工程總經費3.6億元，7成由中央前瞻基礎...

台北杜鵑花季 3月1日登場

2025年台北杜鵑花季將於3月1日(六)正式開幕，大安森林公園再次化身為春日花海，今年花季布置了各式品種杜鵑花搭配精心規劃的景觀設計，透過育種與藝術設計，打造兼具賞花體驗與環境永續價值的城市花季，展現都市綠地與自然生態共存的美好願景。

文資通過...華山司法園區有譜 表訂2031年完工

台北華山司法園區挖掘到地下遺構，需要進行相關文資審查得以後續作業，北市文化局今召開文資會議通過其修復再利用計畫，負責單位...

新北淡水滬尾櫻花大道健行 扶輪社補種認養18年

春暖花開是走春的好時機，新北市淡水區滬尾櫻花大道，從過年後，粉紅色的櫻花就開始綻放，因此滬尾扶輪社日前就號召社員舉辦一場親子健行活動，從輕軌淡金鄧公站開始出發，沿著櫻花大道，在陽光普照的好天氣下，一起與家人健行，而這櫻花大道可是扶輪社認養多年的植栽，別具意義。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。