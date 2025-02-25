中央遲未同意變更用地 淡水漁人碼頭開發案卡關

淡江大橋年底完工人潮有望增長。新北市府2019年推漁人碼頭整體開發案，採BOT打造休閒娛樂設施，但漁業署認為應保留漁業用途，遲未同意用地變更，整開案卡關。新北漁業處說，將持續拜會漁業署溝通；議員則認為漁業處規畫缺乏明確定位，應納入藍色公路、復甦淡水第二漁港商店街，推動港區整體發展。

淡江大橋今年底即將完工，預估假日可帶來2.4萬至2.5萬人次客量，漁人碼頭周邊、淡水老街觀光人潮有望增加。新北市府從2019年推動漁人碼頭整體開發案，引入50億資金，提升每年遊客至600萬人次。新北漁業處打算仿照台中港outlet、神戶港模式，打造休閒娛樂設施、漁業文化中心及心型石滬區。

不過近年因陸客銳減，過去海岸第一排開發案趨緩，農業部檢討認為二類漁港開發過於浮濫，2019年修法要求二類漁港劃設各類專用區，應併同會商中央機關。而淡水漁人碼頭整體開發案基地，涉及劃設「休閒專用區」，依法須報漁業署同意，但漁業署認為應保留漁業用途，遲未同意變更，整開案持續卡關。

新北漁業處指出，因尚未變更為休閒專用區，無法公告變更漁港計畫、土地改良利用計畫、招商公告等程序，從2019年至今歷經2任漁業署長，皆對此處開發沒有共識，新署長近期上任將再拜會溝通，待有共識才會進行下一步；淡水漁會總幹事吳永寬也說，漁業日漸凋零、漁獲漸少，認為應盡速開發帶動地方發展。

議員鄭宇恩則說，當時漁業處提出的規畫，方向較為模糊，與周邊滬尾休閒園區、漁人碼頭福容大飯店BOT案、沙崙文創園區以及尚未開發的輕軌漁人碼頭站停四用地TOD案，沒有明顯市場區隔，且如何創造漁民轉業、促進漁業附加價值也缺乏明確策略。

鄭說，市府若仍有持續推動想法，應就周邊開發案做整體規畫，提出促進漁業附加價值的明確方案，建議納入藍色公路、復甦淡水第二漁港商店街，以推動港區整體發展。