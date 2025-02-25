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北捷車門 3年故障200次

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導
北捷表示，今年列車車門無法正常關閉案件，經查是旅客隨身物品像吊飾、藍牙耳機充電盒等卡住溝槽所致。記者邱書昱／攝影
北捷表示，今年列車車門無法正常關閉案件，經查是旅客隨身物品像吊飾、藍牙耳機充電盒等卡住溝槽所致。記者邱書昱／攝影

北捷今年1、2月發生車門故障狀況，由乘客自行操作緊急開門設備，議員詹為元指出，過去3年累計有200次類似狀況，擔心背後潛藏維修人力不足等問題。北捷表示，今年案件均為乘客後背包吊飾等卡住車門，今年3月也將擴大徵才，補第一線人力。

詹為元表示，相關案件3年就累計200次，換算平均每年約65次，相當於5天發生1次車門故障，雖然故障比率不算高，但若站務人員未妥善處理、未依標準作業程序，在非緊急情況下，旅客自行操作捷運設備恐增加安全風險。

詹也點出核心問題是北捷的人力狀況，他發現近3年，列車維護人員每年有近20人退休或離職，平均每月超過1人流失，且至今人力未滿編。

他認為，北捷應加強列車保養維護，確保設備高效能運作，降低故障發生率，並積極補足維修人力。

北捷表示，北捷今年發生2起車門異常，經查是乘客物品掉落導致，車門異常超過5成都是異物卡在電聯車門，像是19公分免洗筷、藍牙耳機、筆蓋等，會加強提醒旅客進入車廂往內部移動、後背包改手提等。

至於維修能量，北捷說，會依業務所需配置適當人力，並綜合考量現場需求及離職狀況，適時增補人力。

人力 北捷

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