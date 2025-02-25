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終結惡臭 潭底溝抽水站更新動土

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北新莊潭底溝抽水站機組更新第一期工程昨天動土。記者劉懿萱／攝影
新北新莊潭底溝抽水站機組更新第一期工程昨天動土。記者劉懿萱／攝影

新北新莊潭底溝抽水站機組更新第一期工程昨動工，可望解決長年惡臭、積泥及易積水。此工程總經費3.6億元，7成由中央前瞻基礎建設計畫補助、新北自籌3成，拚2026年底完工。市長侯友宜說，只要中央地方合作，相信很快會有第二期。

藍綠民代昨齊聚，中央、地方為預算議題互別苗頭。內政部次長董建宏致詞時喊話，指前瞻預算現還躺在立法院，盼市長、立委支持前瞻。侯友宜意有所指說，聽說行政院要凍結地方補助項目50％，「讓我很緊張啊，補助絕對不能凍結」。

潭底溝流經新莊、樹林，是南新莊重要水路，因渠底平緩、逆坡及受下游塔寮坑溪水位較高影響，造成排水不順，且上游工廠、肉品市場排放汙水造成惡臭。

第一期工程將增加3台抽水機組加快水流，是解決問題第一步。侯友宜指出，潭底溝第一期抽水機組的改建，可望加快水流速度，解決積淹水，同時施作龍安橋至抽水站間972公尺子溝，改善惡臭問題。

水利局長宋德仁說，潭底溝抽水站機組及站體更新工程分為兩標，第一標工程去年10月31日開工，將在現有抽水站閘門位置，新設閘門共構站，並設置3台5cms的抽水機、2台1cms抽水機、2台20HP清汙泵及左、右岸重力排水箱涵，以利後續維持站體改建時排水功能；並改善龍安橋至抽水站間972公尺的子溝渠底坡度，解決惡臭問題。

水利局補充，此更新工程總經費約3.6億元，7成由前瞻計畫補助、地方自籌3成，預計2026年底完工；第二標工程是原抽水站的站體改建更新，將持續向中央爭取經費。

立委蘇巧慧、吳秉叡昨都出席，吳秉叡說，除第一期工程，第二期工程也至關重要，憂心中央預算遭刪減與凍結，恐影響後續經費補助。市議員翁震州說，潭底溝抽水站機組更新是一大突破，後續需落實偷排廢水源頭管理，尤其加強樹林地區汙水納管，並加強對非法排放廢水的工廠稽查與攔截。

侯友宜 吳秉叡 水利局

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