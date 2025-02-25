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北市府、學校 7月22日起免洗餐具收費

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

北市2020年起，規範119處有外帶餐飲的委外場館如動物園、兒育中心等，不得免費提供一次性餐盒、碗筷及湯匙，每項收費不可低於1元。今年7月22日起擴及在北市的政府機關、公私立學校，不得免費提供一次性餐具，估年減2700萬個一次性餐具。

有民眾認為，政府限制免費提供一次性餐具，可讓民眾養成自備環保餐具習慣，一開始或許覺得麻煩，習慣成自然，也符合環保；也有民眾反映，點餐後才知不提供免費餐具，又沒自備餐具就只能多花錢買，有的業者要收費2、3元，累積下來也是個負擔。

北市環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，北市從2020年起逐步管制公有機關，場館不得免費提供後，每年約減少1086萬個一次性餐具，法制化後更納入政府機關、公私立學校等場所，列管數增至280處。

林鈺惠說，環保局未限制業者一次性餐具定價，只要買賣雙方合意不會過多干涉，對業者來說，多收個1、2塊錢其實也很麻煩，民眾若外帶想省錢就要自己帶餐具，長期累積即可減少很多一次性餐具。

未來是否會擴及其他餐飲業？林鈺惠表示，政策需要和民眾溝通，第一階段先從公部門做起，7月上路後若有店家違規會先以勸導為主，明年1月起違規將開罰，若成效不錯，會逐步擴及到其他餐飲業。

議員楊植斗表示，政府要有「扮黑臉」的準備，並加強宣傳，避免第一線店家被民眾質疑餐具收費或漲價而背黑鍋。

議員顏若芳說，市府帶頭限制一次性及美耐皿餐具，固然立意良善，但餐具的收費價格相對低廉，許多攤商、餐廳仍然會使用一次性餐具，難以改變消費者使用意願，成效堪憂。

北市 環保局 餐具

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